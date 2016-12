Fiscul a vândut 13 apartamente ale lui Robert Sorin Negoiţă

Fiscul a vândut 13 apartamente ale lui Robert Sorin Negoiță

Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat că la licitația publică organizată pe 31 octombrie 2011 a obținut suma de 366.792 euro plus TVA, respectiv 1.588.000 lei, din vânzarea unor bunuri ale debitorului Robert Sorin Negoiță. Au fost valorificate 13 apartamente (la o valoare ce însumează 358.236 euro plus TVA, respectiv 1.551.160 lei) și 6 locuri de parcare (cu 8.556 euro plus TVA, respectiv 37.047 lei). Oferta a fost, însă mult mai bogată. Bunurile imobile scoase la licitație au fost următoarele: - 49 apartamente; - 216 parcări supraterane localizate în Popești Leordeni, Splaiul Unirii nr. 9; - 304 parcări subterane localizate în Popești Leordeni, Splaiul Unirii nr. 9; - 46 parcări supraterane localizate în Voluntari; - teren intravilan în suprafață de 812,7 mp situat în localitatea Voluntari; La licitație au participat 21 de ofertanți. În octombrie 2009, Fiscul a pus sechestru pe bunurile lui Sorin Robert Negoiță, pentru datorii către stat de 27-28 milioane euro, inclusiv penalitățile de întârziere. Sechestrul a fost pus pentru neplata taxei pe valoarea adăugată la tranzacțiile imobiliare realizate ca persoană fizică. Suma inițială datorată Fiscului de era de 9,5 milioane de euro, la care s-au adăugat accesorii și penalități. Negoiță susține că se află într-o „luptă” cu autoritatea fiscală și că nu a încasat TVA de la clienți în perioada 2005–2008 deoarece legea nu prevedea acest lucru. La data de 28 iulie 2011, ANAF a scos la vânzare 58 dintre cele 60 de apartamente ale lui Robert Negoiță, la prețuri cu 25% sub media pieței.