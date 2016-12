Firmele premiante industria alimentară şi industria uşoară

Firmele premiante industria alimentară și industria ușoară

„Cuget liber” vă prezintă firmele clasate pe podium în topurile firmelor din județul Constanța pe subdomenii de activitate, realizate de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța.Fabricarea produselor de morărit - microîntreprinderi1. LUSO PAN-PROD SRL (Constanța);2. T.V.S. SRL (Constanța);Fabricarea pâinii, a prăjiturilor și a produselorproaspete de patiserie - microîntreprinderi1. ABI-HOLDING 2003 SRL (Constanța);2. BAKERY PARK SRL (Constanța);3. ADMINA CAZINO SRL (Constanța);Întreprinderi mici1. AFLIM CRO SRL (Constanța);2. PASCOM DISTRIBUTION SRL (Constanța);3. DINICOLA SRL (Năvodari);Întreprinderi mijlocii1. DOBRE & FIII SRL (Constanța);2. PANMINADA SRL (Nicolae Bălcescu);3. CRIZANTEMA SRL (Constanța);Fabricarea biscuiților și piscoturilor, a prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie - microîntreprinderi1. RELAV PLUS SRL (Constanța);Întreprinderi mici1. COFETARIA COLLAGE SRL (Constanța);2. GALIM EXIM SRL (Constanța);3. KIBO DELICE SRL (Constanța);Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase - microîntreprinderi1. MIHAELA și FLORIN SRL (Constanța);2. SWEET BIANCA SRL (Năvodari);Întreprinderi mici1. GEMICOS CAR SRL (Constanța);2. ROMASSE 23 SRL (23 August);Întreprinderi mijlocii1. SULTAN PRODEXIM SRL (Medgidia);2. NEW MY KITS SRL (Ovidiu);Prelucrarea ceaiului și cafelei - microîntreprinderi1. MONCAR SRL (Ovidiu);Fabricarea de mâncăruri preparate - întreprinderi mici1. BEYAZ FOOD SRL (Constanța);Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. - microîntreprinderi1. INSTANT ICE SRL (Constanța);2. READY MEAL GOURMET SRL (Constanța);Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă - microîntreprinderi1. SC OVIPUI SRL (Ovidiu);Fabricarea vinurilor din struguri - microîntreprinderi1. DUVIGNEAU-MURFATLAR SRL (Poarta Albă);2. DOMENIUL VLADOI SRL (Murfatlar);3. VIN-RAI PRODUCT SRL (Medgidia);Întreprinderi mici1. OVIDIUS MERCADO SRL (Constanța);2. VINEX MURFATLAR SRL (Cernavoda);3. VINUM CAPIDAVA SRL (Topalu);Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile - întreprinderi mari1. ROMTEXTIL SA (Constanța);Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp) - microîntreprinderi1. GEN-MARY COM SRL (Constanța);2. NEDECEANA SRL (Constanța);3. LAURENTIU SRL (Constanța);Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte - microîntreprinderi1. TOTAL STIL CONCEPT SRL (Constanța);Fabricarea altor articole textile n.c.a. - întreprinderi mici1. ENVIROTECH SRL (Constanța);Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru - microîntreprinderi1. ROYAL EUROTRANS SRL (Cernavoda);2. FORNAX SERV PRO SRL (Constanța);Întreprinderi mici1. GREGOR CONCEPT SRL (Constanța);Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)Microîntreprinderi1. GEMMA LUX INTERNATIONAL SRL (Constanța);2. S.T.U.P. ART & FASHION SRL (Constanța);3. TOMAS GRUP SRL (Medgidia);Întreprinderi mici1. CRETEX MOD SRL (Medgidia);2. RESORT PROD SRL (Constanța);3. AMICA MIA SRL (Constanța);Întreprinderi mijlocii1. NISS MODE SRL (Constanța);Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.Microîntreprinderi1. ANOUL SRL (Constanța);2. IGUMBI FASHION SRL (Constanța);3. EMILY G FASHION DESIGN SRL (Constanța);Fabricarea articolelor din blană - microîntreprinderi1. TRANS-BLAN MOROSAN SRL (Lumina);Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament - microîntreprinderi1. FLORADI LUX SRL (Constanța);2. MODEX SOCIETATE COOPERATIVĂ MEȘTEȘUGĂREASCĂ (Constanța);3. GEO-VAL SRL (Constanța);Fabricarea încălțămintei - microîntreprinderi1. SHOES FACTORY SRL (Eforie Nord);Întreprinderi mici1. GEMELLI 2002 SRL (Constanța);2. AGATIA SRL (Constanța);Întreprinderi mijlocii1. ÎNAINTE SOCIETATE COOPERATIVĂ MESTEȘUGĂREASCĂ (Constanța).