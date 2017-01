Firmele constănţene pot modifica legislaţia europeană

Vorbiți, UE ascultă!

Firmele constănțene pot modifica legislația europeană

Spre deosebire de România, Uniunea Europeană are o viziune diferită când vine vorba de elaborarea și implementarea directivelor - mai întâi ascultă părerile celor care vor suporta, direct sau indirect, efectele lor. Pentru a aduna feedback de la mediul de afaceri, Comisia Europeană deru-lează mai multe proiecte de comunicare, în care implică structuri teritoriale aflate în legătură directă cu firmele. Este cazul proiectului „RO-SMEP/Panels – a two way communication RO-EU”, al cărui obiectiv este consultarea managerilor pe diferite subiecte lansate de CE, pentru a elabora politicile și legislația europeană ce vizează mediul de afaceri. În Constanța, Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA) este partener în acest proiect, urmând să organizeze șase sesiuni de comunicare (panels), în următorii doi ani, la care vor participa firme locale. „Va fi un fel de brainstorming. Managerii se vor strânge în grupuri de lucru, moderate de un expert, și vor completa diverse chestionare, exprimându-și opiniile față de schimbările propuse de CE pentru domeniul lor de activitate. Informațiile colectate în cadrul panelurilor vor fi trimise ulterior către CE. Este o șansă unică de a schimba ceva, întrucât o directivă a CE se modifică extrem de rar și foarte greu”, spune Rodica Belteu, oficialul centrului Enterprise Europe Network (EEN), din cadrul CCINA Constanța. Bugetul alocat Camerei de Comerț locale este de 12.000 euro, pentru doi ani, bani cu care vor fi organizate sesiunile de comu-nicare și vor fi angajați moderatorii. „Toate organismele europene au adoptat o regulă – nu fac nimic înainte de a realiza un studiu de impact (economic, social și mediu). Colectarea de feedback este o parte importantă a studiului de impact și firmele locale trebuie să conștientizeze că directivele europene se aplică și în România, pentru că nu putem să facem noi aici propriile reguli”, precizează Ion Dănuț Jugănaru, directorul general al CCINA Constanța. Adevărata provocare pentru cei de la centrul EEN va fi să îi convingă pe managerii constănțeni să vină la aceste sesiuni de comunicare, reținerea acestora față de dialog fiind binecunoscută. „Mulți se gândesc că pierd vremea, alții nu suportă să completeze chestionare, în timp unii cred că acum, pe timp de criză, e mai important să încerce să supraviețuiască, decât să își dea cu părerea. Ei nu se gândesc prea mult la viitor acum, ci doar la ce se întâmplă acum pe piață”, spune Rodica Belteu. Cei care vor să vadă cum se realizează consultarea în UE pot accesa site-ul „Vocea ta în Europa”, la adresa ec.europa.eu/yourvoice.