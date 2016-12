Firmele constănţene par să fi depăşit greutăţile

Firmele constănțene par să fi depășit greutățile

Cel puțin teoretic, firmele constănțene, și implicit angajații acestora, au avut parte de ceva mai mult noroc în prima parte a anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2010. Potrivit Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), numărul firmelor constănțene care și-au suspendat activitatea în perioada 1 ianuarie - 31 martie 2011 a scăzut simțitor. Dacă în primele trei luni ale anului trecut, 842 firme au fost nevoite să recurgă la această măsură, anul acesta numărul este de doar 283. Și la nivel național situația este mai mult decât îmbucurătoare. În primele trei luni din acest an, numărul celor care au ales să-și suspende activitatea a scăzut cu aproape 64%, la 7.209. În perioada 1 ianuarie - 31 martie 2010, s-au înregistrat un număr de 19.932 suspendări de activitate la nivelul întregii țări, arată datele ONRC. Cele mai multe cazuri în primele trei luni ale acestui an s-au înregistrat în București - 831, Arad - 338 și Prahova - 331. De asemenea, potrivit informa-țiilor oferite ieri de Registrului Comerțului, constănțenii au prins mai mult curaj pe acest început de an și în ceea ce privește demararea unor noi afaceri. Situația statistică a înmatriculărilor efectuate în perioada 1 ianuarie - 31 martie 2011 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut arată o creștere de câteva procente. Dacă anul acesta, 1.198 de constănțeni au înființat în special SRL-uri - 573 și PFA-uri - 205, în primele trei luni ale anului trecut, cifra totală era de doar 842. Referitor la radierile voluntare, comparativ cu anul 2010 când, în perioada ianuarie - martie, s-au înregistrat 9.950, la nivelul întregii țări, anul acesta s-au înregistrat 10.656, ceea ce reprezintă o creștere de 7%. Și la nivelul județului Constanța situația a stat la fel. În 2011, s-au înregistrat 355 de radieri voluntare, în timp ce în primele trei luni din 2010, au fost 318.