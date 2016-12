Firmele constănţene au mari proiecte de investiţii în 2015

Sondaj „Cuget Liber“

Firmele constănțene au mari proiecte de investiții în 2015

Ce obiective și-au stabilit agenții economici constănțeni pentru 2015? Au pornit cu încredere, cu optimism investițional pe „autostrada” noului an? Am adresat întrebările noastre câtorva dintre agenții economici constănțeni.CNAPMC: Anul master-planului portuarCompania Națională Administrația Porturilor Maritime are mult de lucru pe plan investițional. „În primul rând, vom finaliza investițiile începute în anii trecuți. Este vorba de extinderea cu încă 1.050 metri a digului de larg al portului Constanța, de complexul feroviar sistematizat din sectorul fluvio-maritim și de extindere a danei de gabare. Tot în acest an, va fi finalizat noul master-plan al portului Constanța. Este proiectul care-i interesează pe toți portuarii, dar și pe potențialii investitori. El va sta la baza strategiei de dezvoltare a portului până în 2040, a deciziilor privind investițiile.Sperăm ca în 2015 să putem începe licitația pentru lucrările de dragaj în portul Constanța și, eventual, în portul Mangalia. Valoarea investiției se ridică la circa 38 milioane de euro. Avem în vedere, de asemenea, o serie de lucrări de reparații a infrastructurii portuare, inclusiv a rețelei rutiere” - a declarat Decebal Șerban, directorul general adjunct al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime.Comvex: Un siloz de interes regionalCompania Comvex, din portul Constanța, pornește la drum, în noul an, cu un proiect investițional care depășește granițele de interes ale României. Este vorba de construcția unui siloz de cereale cu capacitatea de 200.000 tone, în dana nr. 80, dană cu adâncimea de 18,5 metri.„Noul obiectiv nu intră în competiție cu cele deja existente. Prin realizarea acestei investiții, portul Constanța va avea acces pe un nou segment din piața transportului de grâne, cel al navelor de 120.000 - 140.000 tdw.” - a declarat Viorel Panait, directorul general al companiei.Viitorul siloz va avea acces la șoseaua de centură și autostradă, la noul dispozitiv feroviar al portului Constanța și la Canalul Dunăre - Marea Neagră.Construcția noului siloz va începe în cursul acestui an, fiind obținute avizele necesare. Valoarea investiției urmează să fie definitivată, dar se știe că va fi de ordinul zecilor de milioane de euro.Celco: Un campion al investițiilor industrialeDificultățile prin care trece sectorul construcțiilor de vreo cinci ani nu l-au împiedicat pe producătorul de materiale de construcții Celco SA să continue politica de investiții, de extindere și diversificare a producției.„În prezent, avem în curs de finalizare silozurile de var dolomitic. Pentru 2015, avem programate investiții de peste 3 milioane de euro, precum: achiziționarea unui concasor suplimentar cu acționare electrică pentru activitatea de exploatare a calcarului; modernizarea liniei de producție a BCA, prin înlocuirea sistemului actual de tipare fixe cu un sistem de recirculare al tiparelor; un sistem de alimentare cu combustibil solid pentru cuptorul de var tip Maerz, care îi va permite să își optimizeze costurile de producție” - a declarat Niculae Dușu, președintele grupului de firme Celco.Trebuie remarcat faptul că Celco SA este singurul producător de materiale de construcții din România care reunește capacități de producție din patru sectoare industriale, integrate pe verticală, toate fiind localizate în județul Constanța: fabrica de BCA, fabrica de var, fabrica de adezivi și mortare uscate, unitatea de exploatare a carierei de calcar.„În calitate de președinte al Asociației Producătorilor de BCA «ProBCA», trebuie să vă menționez că obiectivul numărul unu al unităților din acest sector este supraviețuirea. Producătorii români sunt dezavantajați în fața ofensivei multinaționalelor. Statul și legislația ar trebui să susțină IMM-urile, ele fiind cele care asigură numărul cel mai mare de locuri din economie, cota cea mai mare din PIB și cele mai multe venituri la bugetul statului” - a mai declarat Niculae Dușu.Proiectele pilotajului maritimPrestatorii de servicii de pilotaj din portul Constanța își propun să îmbunătățească relațiile cu administrația portuară și autoritățile și să realizeze o mai bună colaborate cu serviciul VTS.„Vom face demersurile necesare pentru o mai bună practică a companiilor de remorcaj și pentru corecta aplicare a regulamentelor referitoare la serviciile de siguranță a navigației. Pe plan investițional, vom achiziționa Pilot Port Units, echipamente similare GPS-ului, care îi vor ajuta pe piloți în activitate. Anul 2015 va fi și un an de acumulare a resurselor financiare pentru achiziționarea unei pilotine noi” - a declarat Sergiu Floca, secretarul Asociației Piloților Maritimi „Euxin”.