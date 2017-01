Firmele au scăpat, începând de azi, de impozitul minim

După ce vreme de nouă luni a tot strâns șurubul fiscal, guvernul a început să-l slăbească. În sfârșit, a înțeles că, dacă nu-i dă repede o gură de oxigen, economia se sufocă. În ședința din 29 septembrie 2010, Cabinetul Boc a adoptat un pachet legislativ „destinat susținerii mediului de afaceri”, după cum a declarat premierul Emil Boc, la finalul reuniunii. Cea mai spectaculoasă măsură este eliminarea impozitului minim, începând cu data de 1 octombrie 2010. Vehement criticat de agenții economici, acest impozit a adus ceva bani la bugetul de stat, cu prețul închiderii a peste 150.000 de întreprinderi mici și microîntreprinderi și a desființării a zeci de mii de locuri de muncă. Odată cu renunțarea la impozitul minim, se va aplica doar impozitul pe profit, de 16%. „Firmele vor plăti pentru trimestrul trei impozitul minim în 25 octombrie, iar începând cu 25 februarie, ele vor plăti impozitul pe profit pentru trimestrul patru al anului 2010” - a precizat Gheorghe Ialomițianu, ministrul finanțelor. El a primit sarcina din partea guvernului ca, în decurs de o lună, să prezinte o variantă de act normativ privind impozitul forfetar. Ne amintim că și fostul ministru de finanțe, primise o asemenea însărcinare, pe care nu a reușit să o ducă la bun sfârșit, în ciuda faptului că în presă apăruseră mai multe variante ale proiectului de act normativ. O altă măsură, adoptată prin ordonanță de urgență, prevede diminuarea nivelului dobânzii datorate pentru creanțele fiscale neachitate la termen, de la de 0,05% la 0,04% pentru fiecare zi de întârziere. Prin acest mecanism sunt ajutate firmele aflate în dificultate. Totodată, actul normativ reglementează posibilitatea neînceperii sau suspendării executării silite în cazul în care contribuabilul are în curs sau depune o cerere de restituire-rambursare, iar cuantumul sumei solicitate este egal sau mai mare decât creanța fiscală pentru care s-a început executarea silită. Printr-o altă ordonanță de urgență adoptată de guvern, se reglementează compensarea de drept - stingerea creanțelor reciproce, chiar în momentul când ele există simultan, indiferent dacă debitorii au sau nu cunoștință despre aceasta. Până acum, acest lucru se făcea la cerere. ANAF-ul va fi obligat ca, în momentul în care un contribuabil are de încasat de la buget și are datorii, să se facă compensarea din oficiu.