Finanţare europeană pentru cercetare privind bolile cardio-vasculare

Finanțare europeană pentru cercetare privind bolile cardio-vasculare

Institutul Clinic Fundeni din București a găzduit un eveniment inițiat de MDRAPFE, care a marcat semnarea contractului de finanțare pentru cea de-a doua fază a proiectului „Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare și crearea de noi infrastructuri”.Contractul, având o valoare totală de 13 milioane euro, a fost semnat de doamna Rovana Plumb, ministrul delegat pentru Fonduri Europene, domnul Lucian Georgescu, ministrul Cercetării și Inovării și de acad. dr. Irinel Popescu, președintele Academiei de Știinte Medicale, în prezența ministrului Sănătății, dr. Florin Bodog.Proiectul, propus spre finanțare de Academia de Știinte Medicale, prin Programul Operațional Competitivitate (POC), vine în completarea inițiativei finanțate din Programul Operațional Sectorial Creșterea Capacității Economice (POSCCE), în perioada 2007-2013.Prin finanțarea proiectului se alocă aproximativ 13 milioane euro pentru cercetarea avansată prin utilizarea sistemelor de angiografie și pentru dezvoltarea de noi abordări de tehnică medicală în 17 centre de cercetare din România – o premisă pentru impulsionarea activității de cercetare medicală, cu efecte directe asupra îmbunătățirii stării de sănătate și a calității vieții populației.Obiectivul celei de-a doua faze a proiectului este creșterea capacității de cercetare – dezvoltare a centrelor prin utilizarea sistemelor de angiografie achiziționate și cercetarea clinică a aproximativ 100 pacienți în fiecare centru de cercetare, în cadrul unui cluster emergent AngioNET.Temele de cercetare pe care le-am propus la nivelul proiectului acoperă două domenii: bolile cardiovasculare și tumorile. Astfel, bazându-ne pe monitorizarea obiectivă a pacienților și pe cercetările realizate asupra tipurilor de intervenții sau tratamente, putem stabili politici de sănătate cu un nivel mai ridicat de succes în rândul bolnavilor cu afecțiuni cardiovasculare și oncologice, a aratat prof. dr. Radu Deac, directorul de proiect.Rezultatele cercetării se vor materializa într-o strategie națională de tratament a afecțiunilor, aplicabilă pe tot teritoriul țării, în centre specializate consacrate și, în plus, oferă dezvoltare în centre mai noi, cu experiență în creștere. Se evită, astfel, aplicarea unor procedee costisitoare, fără bază științifică.Elementul cheie în realizarea obiectivelor propuse este folosirea echipamentului de angiografie performant, în vederea stabilirii diagnosticului angiografic, completat în cele mai multe cazuri și de componenta terapeutică.Practic, medicii vor putea să depisteze, prin tehnici moderne de angiografie, boli ale arterelor cerebrale, ale bolilor arterelor inimii, ale arterelor periferice (stenoze, obstrucții), care necesită aplicarea specifică a unor procedee terapeutice (revascularizare chirurgicală, introducere de dispozitive intravasculare – stenturi – pentru repermeabilizarea sau dilatarea stenozelor arterelor fără intervenții chirurgicale). În domeniul oncologiei, a tumorilor hepatice, se urmărește descrierea unei hărți vasculare a ficatului în tumori și aplicarea intravasculară a unor procedee de eliminare a tumorilor. Totodată, proiectul face posibile dezvoltarea de centre medicale de cercetare pentru introducerea de noi tehnologii in practica medicală, precum și instruirea tinerilor (cercetători, medici și asistenți medicali) în aplicarea de noi tehnologii."Împreună cu ministrul Cercetării și cu ministrul Sănătății, am ales să fim astăzi aici alături de echipa Institutului Clinic Fundeni și de academicianul Irinel Popescu pentru a oferi sprijinul financiar necesar continuării unui proiect atât de valoros pentru sistemul medical romanesc, dar și pentru a transmite un mesaj de unitate, de respect pentru actul medical și de încurajare pentru viitorul acestuia în România. Politicile în domeniul sănătății reprezintă un capitol important în programul nostru de guvernare și sunt centrate pe cetățean. Toate activitățile de cercetare pe care le sprijinim din bani europeni duc la soluții mai bune pentru ameliorarea afecțiunilor și salvarea de vieți. Le mulțumesc, în numele Guvernului României, tuturor celor implicați în acest proiect, pentru că fac posibil ca tehnologia și inovația medicală sa fie tot mai aproape de oameni", a declarat ministrul Rovana Plumb.La rândul său, ministrul Cercetării și Inovării, domnul Lucian Georgescu, a adăugat: "Este una dintre primele idei din mandatul meu de ministru finalizate și contractate, un proiect de cercetare de importanță majoră, care va avea efecte pozitive asupra calității actului medical și asupra întregului sistem de sănătate. Ca o nota personală, mi-aș dori ca toți cei care lucrează în acest proiect să-și continue activitatea în țară".Ministrul Sănătății, domnul Florian Bodog, a completat: "Prin acest proiect atingem două elemente din Programul de Guvernare, anume cercetarea medicală și dotarea cu echipamente de ultimă generație a instituțiilor medicale. Practic, beneficiarii sunt atât pacienții, cât și specialiștii care vor lucra cu aceste aparate, vor câștiga experiență, vor promova noi protocoale terapeutice și noi tratamente pentru pacienți".Cu privire la proiect, domnul Irinel Popescu, președintele Academiei de Știinte Medicale, a apreciat că, "în contextul problemelor de finanțare a cercetării pe care le cunoaștem cu toții, finanțarea unor proiecte prin absorbție de fonduri europene este una din cele mai eficiente și mai recomandate metode. Dacă adaugăm la aceasta și faptul că, după 5 ani, angiografele vor ramâne în spitalele din rețeaua Ministerului Sănătății în care au fost instalate și vor servi unor scopuri de asistență medicală, avem imaginea completă a unui proiect complex care răspunde unor comandamente multiple".Despre proiect:Proiectul "Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare și crearea de noi infrastructuri" este finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, acțiunea 1.1.1: Acțiunea 1.1.1 - Mari infrastructuri de Cercetare-Dezvoltare.Despre Programul Operațional Competitivitate 2014-2020Programul Operațional Competitivitate (POC) susține investiții menite să răspundă nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în special în ceea ce privește sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) și infrastructura subdezvoltată de TIC și, implicit, servicii slab dezvoltate.