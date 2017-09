Finanţare de 4 milioane euro pentru staţiunea balneoclimaterică Covasna

Finanțare de 4 milioane euro pentru stațiunea balneoclimaterică Covasna

Rovana Plumb, ministru delegat pentru Fonduri Europene, a semnat contractul de finanțare pentru proiectul Reabilitarea infrastructurii rutiere în stațiunea balneoclimaterică Covasna. Cofinanțat din Programul Operațional Regional 2014-2020 și inițiat de Primăria orașului Covasna, proiectul are o valoare totală de aproximativ 4 milioane euro.Cu acest prilej, Rovana Plumb a remarcat că: „Proiectul propune o nouă perspectivă de dezvoltare a comunității. Investițiile alocate vor avea impact asupra creșterii gradului de exploatare a resurselor de la nivel local, care nu pot fi valorificate în prezent, la nivelul potențialului real, din cauza stării generale a infrastructurii.”Cu ajutorul acestui proiect, va crește numărul mediu de salariați în cadrul stațiunii balneoclimaterice Covasna, ceea ce înseamnă o creștere a gradului de ocupare a populației din zonă și, implicit, un nivel de trai mai ridicat. În același timp, se anticipează creșterea numărului de operatori economici din zonă care își desfășoară activitatea în domeniul turistic și în sectoarele adiacente.În cadrul proiectului vor fi realizate următoarele lucrări:reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere pe o distanță de 6,5 km;- extinderea și modernizarea rețelei de apă potabilă cu 2,3 km;- extinderea și modernizarea rețelei de canalizare menajeră cu 2 km;- extinderea rețelei de canalizare pluvială cu 4,3 km;- amenajarea trotuarelor pe aproximativ 11 mii mp;- amenajarea a peste 13 mii mp de spații verzi;- construirea/amenajarea a 108 locuri de parcare.Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară. 7– Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritate de investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice.Despre Program:Programul Operațional Regional (POR) 2014 - 2020 are ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare plus o axă de asistență tehnică, care au în total o alocare estimată de 8,2 miliarde de euro, din care 6,6 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,6 miliarde de euro – contribuție națională.