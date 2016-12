Fiecare IMM a concediat, în medie, un angajat

În ultimul an, IMM-urile din România au pierdut, în medie, un angajat fiecare. Astfel, 1,94 persoane au fost angajate pe firmă, în timp ce 3,12 persoane au părăsit locurile de muncă, potrivit unui studiu publicat în ediția 2010 a Cartei Albe a IMM-urilor. Raportat la numărul mediu de salariați, personalul firmelor mici și mijlocii s-a redus cu 7%. „Segmentul IMM nu mai contri-buie la crearea de locuri de muncă în economie, ca în anii precedenți, din cauza problemelor majore cauzate de criză. Dintre IMM-urile care au creat joburi noi, marea majoritate (peste 93%) au angajat cel mult cinci persoane”, spun reprezentanții Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru IMM-uri (AIPPIMM), realiza-torul studiului. În condiții de criză, cei mai mulți angajatori pun accent pe experiența salariaților (64%). În topul criteriilor de apreciere urmează cunoștințele și abilitățile deținute (45%), respon-sabilitatea (43%), competența (42%), gradul de implicare în firmă (38%), conștiinciozitatea (35,7%), comportamentul respectuos (30,9%), fidelitatea față de firmă (30,4%), inteligența (27%), abilitățile de lucru în echipă (26,6%), limbile străine cunoscute (12,5%) și competențele informatice (6%). „Criteriile variază de la un domeniu la altul. Firmele din turism apreciază experiența, inteligența și cunoașterea limbilor străine. În servicii se pune accent pe abilități, pe educație și pe competențele informatice. În construcții, managerii caută persoane dispuse la efort, cu experiență. În industrie, cele mai importante criterii sunt abilitățile de lucru în echipă și responsabilitatea. În transporturi, cei mai mulți manageri au declarat că se uită întot-deauna la recomandările solicitanților”, spun cei de la AIPPIMM. Cei mai mulți patroni (58,17%) nu au modificat salariile în ultimul an. În 9,92% dintre IMM-uri s-au înregistrat creșteri salariale de cel mult 5%, în 5,78% de 5 – 10% iar în 2,64% de 10 – 15%. În doar 1,36% dintre firme au crescut salariile cu mai mult de 15%. În 22,13% dintre IMM-uri, managerii au tăiat din salarii. „Pe lângă salarii, un alt segment care a avut de suferit din cauza crizei a fost pregătirea resurselor umane. În ultimul an, trei din cinci firme nu au investit niciun leu în training-ul angajaților. În jur de 24% dintre IMM-uri au alocat între una și cinci zile de instruire pentru fiecare angajat. Sumele alocate sunt de aproximativ 3,61% din cifra de afaceri”, spun realizatorii studiului. În aproape 27% dintre IMM-urile autohtone, procentul salariaților cu studii superioare este cuprins între zero și 25%. În 25,4% dintre ele, ponderea salariaților cu studii superioare este de 25 – 50%. În 26% dintre firme, mai mult de trei sferturi dintre angajați au terminat o facultate. În numai 14,6% dintre companiile analizate nu există angajați licențiați. „Per ansamblu, 44,53% dintre angajații IMM-urilor autohtone au o pregătire foarte bună. În România, 21% din populație are studii superioare, de unde rezultă că IMM-urile românești au un grad ridicat de intelectualizare”, concluzionează cei de la AIPPIMM.