Fiat construieşte un rival pentru Dacia

Fiat construiește un rival pentru Dacia

Ştire online publicată Luni, 12 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Italienii de la Fiat încearcă să copieze succesul pe care l-a avut Dacia până anul acesta și vor lansa trei modele low-cost, în clase diferite. Unul dintre ele va fi vândut sub marca Fiat Tipo, care a fost trasă pe linie moartă în anii '90 și care va fi resuscitată pe baza unui concept prezentat de curând la un salon auto din Turcia. Însă cei de la Fiat își lansează mașinile ieftine într-o perioadă în care Dacia are o evoluție șovăielnică în Europa, potrivit Digi24.ro.Prezentat în primăvară la Salonul Auto de la Istanbul, conceptul Fiat Aegea va fi produs în serie în Turcia sub numele Fiat Tipo și va concura direct cu Dacia Logan pe piața europeană.Comparativ cu celelalte mașini pe care italienii le au în această gamă, Tipo va fi un model low-cost. Va porni de la un preț de 12.000 de euro. Adică va costa cât cel mai scump Logan. Fără dotările opționale, mașina produsă la Mioveni va continua să fie cu câteva mii de euro mai ieftină decât modelul de la Fiat.Noul Tipo, care și-a primit numele de la o mașină pe care italienii au scos-o din producție la mijlocul anilor 90, va fi lansat luna viitoare pe piața din Turcia. În decembrie va ajunge și pe piața italiană, iar de la anul va fi disponibil în Europa, precum și în Africa și Orientul Mijlociu. Sunt exact piețele pe care a avut succes și Dacia.Iar competiția dintre Fiat și marca românească deținută de Renault se va înteți în momentul în care gigantul italian va mai lansa încă două modele la preț redus, un hatchback, care va concura cu Sandero și un sedan break care se va bate cu Logan MCV.Însă Fiat își lansează mașinile ieftine în Europa într-o perioadă în care europenii au reînceput să cumpere mașini scumpe, ceea ce se vede în afacerile Dacia.În primele nouă luni, vânzările Dacia în Franța, cea mai mare piață a sa, au scăzut cu 5,7%, în vreme ce în Germania, a doua piață ca mărime, au scăzut cu 8,1%. Aceste scăderi sunt compensate parțial de revenirea pieței auto din România, dar probabil că Renault deja se gândește la un plan B pentru marca românească.Cu o strategie bună, Dacia poate deveni o marcă populară în țările în curs de dezvoltare din Asia și Africa.De cealaltă parte, cei de la Fiat recunosc că noua lor gamă low-cost va fi una mai degrabă experimentală. Șeful pe Europa al Alianței Fiat Chrysler a declarat că noul Tipo este un test pentru piață. Italienii dau de înțeles că vor să creeze un segment nou din punct de vedere al prețurilor. Fiat-urile low-cost s-ar adresa celor care vor o mașină mai scumpă și cu ceva mai multe dotări decât Dacia, dar care nu își permit un model de 20.000 de euro al marilor producători.