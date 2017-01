Fetele de firmă câştigă 5.000 lei pe vară

Fetele de firmă câștigă 5.000 lei pe vară

Toată vara se plimbă pe plajă, merg prin cluburi și baruri și se afișează la toate târgurile de mașini, motociclete sau ambarcațiuni. Sunt fete frumoase, iar limba română nu are încă un termen care să le definească exact, deoarece sunt promoteri sau hostess, angajate ale agențiilor de promoții. Nu este însă o meserie pentru oricine. „Fetele sunt selectate după anumite criterii. La înălțime, minimul acceptat este de 1,67 metri iar maximul se situează undeva la 1,80 metri. La greutate nu există o limită anume, atât timp cât fata respectivă este bine proporționată. Mai important este să știe să se facă plăcute", spune administratorul unei firme locale de promoții. În general, cei care vor să își promoveze produsele trimit „cercetași" la agențiile de profil, în căutare de fete. „O firmă vine și spune că vrea 5 fete, oferind 50 lei/zi pentru fiecare. După care mai vrea 8 promoteri, pentru un timp mai scurt, pentru care oferă 80/lei pe zi. Agenția contactează oamenii potriviți și își poate păstra până la 35% din prețul oferit de firma respectivă", spune Alexandra Popescu, promoter constănțean. Din cauza acestor procente, multe fete aleg să lucreze pe cont propriu. Au nevoie însă de experiență, de un aspect fizic ireproșabil și de multe cunoștințe. În prezent, cererea de pe piață este foarte mare, atât din partea firmelor care vor publicitate, cât a sutelor de fete care vor să reprezinte un produs. „Zilnic facem angajări. Minimul de personal este de 200 de fete. Ca vârstă, se poate începe de la 16 ani. Oricum, pe la 23 - 34 de ani însă majoritatea fetelor renunță", spune Roxana T., directorul unei agenții de publicitate din Constanța. Ca în orice meserie, succes au cei care muncesc din greu. „Pe întreaga perioadă de promoție,am un contract de colaborare pe perioadă determinată, cu o normă de patru, șase și chiar opt ore pe zi. Câștigul zilnic minim este de 10 euro. Maximum am avut 40 euro", spune Alexandra Popescu. În funcție de „prestație", fetele pot fi chemate mai des sau mai rar la treabă. De obicei, agențiile respectă principiul „fata și marca". O „promoteriță" se poate obișnui cu un anumit brand și viceversa. Cert este că cine trage tare într-o vară poate trăi liniștit tot restul anului. De exemplu, pentru trei luni, cu 60 de zile muncite, câștigurile pot depăși 5.000 lei.