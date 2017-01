Dacă guvernul le taie salariile

Feroviarii blochează trenurile!

Sindicatele din CFR au amenințat că vor bloca trenurile, dacă reducerea salariilor cu 25% va fi aplicată și în companiile feroviare de stat. Iulică Măntescu, președintele Federației Mecanicilor de Locomotivă, a declarat că salariile angajaților din CFR s-au redus deja în acest an cu 26%, față de 2009, iar până la sfârșitul acestui an urmează să fie disponibilizate peste 10.000 de persoane, cei mai mulți la CFR Marfa. „Nu putem fi de acord cu o asemenea decizie. Vom ieși în stradă. În ultimul an, la CFR s-au făcut deja reduceri de personal: 8% la compartimentul de călători, 20% la marfă și circa 10% la infrastructură. Reducerile sunt în derulare și teoretic nu au din ce salarii să se mai taie. Venitul mediu net al feroviarilor este de circa 1.200 de lei. Problemele sunt foarte grave. La CFR Călători sunt pierderi din cauza politicului. Statul, prin hotărâri de guvern, a acordat facilități pensionarilor, veteranilor, studenților, elevilor și persoanelor cu handicap, dar nu a mai achitat banii către CFR Călători” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Metin Isa, liderul Sindicatului Mișcare - Comercial Dobrogea. Pe fondul acestei crize sociale, Mihai Frăsinoi, directorul general al CFR Marfa, și-a dat demisia, invocând „motive personale”. În locul lui va fi numit directorul adjunct tehnic, George Micu. Iulică Măntescu a anunțat că sindicatele din CFR vor participa la protestele anunțate de cele cinci confederații sindicale.