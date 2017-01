Fermierii români s-au asociat pentru a obţine preţuri mai mari la producţia agricolă

Fermierii români s-au asociat pentru a obține prețuri mai mari la producția agricolă

Ieri, la hotelul Ibis, agricultorii din tot județul s-au adunat pentru a participa la seminarul de prezentare a Asociației de Producători „CEPW - Centrul European de Grâu Premium”. Organizația are rolul de a-i susține pe cultivatorii de cereale în încercarea de a obține un preț mai bun de la procesatori. În ultimii ani, principalul of al agricultorului român a fost valorificarea producției la un preț scăzut și imposibilitatea de a-și acoperi cheltuielile de la înființarea și până la recoltarea culturii. Primul pas în rezolvarea acestor probleme a fost făcut la sfârșitul anului trecut, când a fost înființată o nouă asociație profesională. „Pe 7 decembrie 2009, printr-o sentință judecătorească de la București, a fost înființată organizația Centrul European de Grâu Premium. Planul nostru era să creăm asociația încă din prima jumătate a anului trecut”, a declarat, la deschiderea seminarului, Dumitru Manole, vicepreședintele CEPW. Asociația, cu sediul în Bucu-rești, are în prezent 16 membri. Există organizații similare în Europa Centrală și de Est, care se luptă pentru același principiu, adică asocierea cultivatorilor de cereale, pentru a comercializa în comun producția agricolă. „Practic, dorim să încurajăm cultivarea soiurilor de calitate, care să respecte normele de mediu și în același timp, vrem să reducem costurile de producție și să stabilizăm prețul cerealelor. Mulți dintre noi ne plângem că vindem grâul la un preț mic chiar și la recoltare și nu ne putem acoperi cheltuielile. Dorim ca prin calitate să obținem un preț mai bun”, a explicat Dumitru Manole. Și într-adevăr, anul trecut, prețul mediu al grâului la nivel local a fost de 386 de lei pe tonă. În ultimul deceniu, cea mai ridicată valoare a fost în 2007, an extrem de secetos și cu o producție agricolă slabă - 579 lei pe tonă. Dobrogea, zonă propice cerealelor De ce a fost aleasă regiunea Dobrogea ca locul de prezentare oficială a asociației? „Dobrogea are condiții propice pentru cultivarea cerealelor. Solul este unul bun. 10% din totalul suprafeței cultivate cu grâu din România se află în această regiune, ceea ce înseamnă un excelent loc de început pentru producția de grâu de calitate”, a precizat Mihai Berca, președintele CEPW. Sigur, în ultimii ani însă, vremea și-a cam făcut de cap. „La prima vedere, media precipitațiilor anuale este bună. Însă se observă că în lunile de vegetație aprilie - mai sunt precipitații puține, iar media este ridicată de ploile torențiale din toamnă. Totuși, anul agricol 2009 - 2010 a început bine, iar deficitul de apă în sol nu mai există, la nivel local”, a afirmat Mihai Berca. Preț scăzut și în restul Europei Pentru a încuraja fermierii să intre în asociație, CEPW România l-a chemat la seminar pe Ernst Grosslercher, un producător austriac, fondator al unei organizații similare în țara sa natală. „Prețul este scăzut și în Europa, raportat la cheltuieli, din cauza excedentului de cereale. Sigur, tendința este de micșorare a excedentului, pentru că până în 2050, cererea de produse alimentare se va dubla. Noi trebuie să fim pregătiți și să cultivăm grâu de calitate, care să reziste la condițiile naturale nefavorabile. Pentru a putea face față în piața UE, trebuie să veniți cu calitate”, a spus Ernst Grosslercher. Pe viitor, asociația ar putea primi și sprijinul Comisiei Europene. „Este foarte posibil ca în mijlocul verii să-l convingem pe comisarul pentru Agricultură, Dacian Cioloș, să vină în Dobrogea și să asculte problemele noastre”, a concluzionat fermierul austriac.