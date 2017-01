Fermierii europeni nu mai primesc finanţări pentru a lăsa pământul necultivat

În anul agricol 2007/2008

Fermierii europeni nu mai primesc finanțări pentru a lăsa pământul necultivat

Parlamentul european a aprobat utilizarea așa numitei proceduri de urgență în cazul schemelor de aju-toare pentru fermieri, pentru anul 2008. Decizia a fost luată la cererea comitetului pentru agricultură care a propus ca rata terenurilor lăsate necultivate în mod obligatoriu, în 2008, să se reducă de la 10%, cât era până acum, la 0%. Motivul invocat este acela că o recoltă de cereale scăzută în viitorul an, combinată cu o suprafață a culturilor agricole diminuată cu 10% va expune piața europeană internă la riscuri serioase. La rândul său, Comisia Europeană a susținut introducerea ratei de 0% pentru semănăturile din toamna lui 2007 și primăvara lui 2008, ca răspuns la situația critică de pe piața agricolă. În ultimii doi ani, recolta Uniunii Europene s-a redus. Recolta sub așteptări din 2006 a făcut ca prețul produselor agricole să urce la cote istorice în toamna lui 2006 și primăvara lui 2007. Intervenția statelor comunitare pe piață, prin scoaterea la vânzare a rezervelor, a mai calmat creșterea prețurilor, dar a secătuit stocurile de produse agricole. De la 14 milioane tone, cât erau acestea în toamna lui 2006, au ajuns la un milion de tone în septembrie 2007, cea mai mare parte fiind constituită din rezervele de porumb deținute de Ungaria. Comisia Europeană apreciază că, prin eliminarea obligației de a se lăsa 10% din terenuri necultivate, recolta comunitară va crește cu cel puțin 10 milioane tone. Metoda „odihnirii" terenurilor agricole este utilizată de Uniunea Europeană pentru a limita producția de cereale și a preveni coborârea prețurilor sub limita care ar pune în pericol fermele agricole. Ea a fost introdusă pe baze voluntare în anul agricol 1988 – 1989. După reforma agricolă comunitară, din 1992, ea a devenit obligatorie pentru fermierii care doresc să beneficieze de finanțarea europeană. Anual, producătorii agricoli trebuie să declare procentul de teren lăsat necultivat, din totalul suprafețelor deținute, pentru a putea primi ajutoare bănești. Începând din 2003, fermierilor europeni li se pune la dispoziție schema privind ariile ce trebuie lăsate la odihnă și ei iau decizia dacă vor să beneficieze de plățile directe.