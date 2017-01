Fermierii constănţeni primesc sprijinul financiar în avans

Fermierii constănțeni primesc sprijinul financiar în avans

Fermierii constănțeni care vor să beneficieze de sprijinul financiar acordat de către Ministerul Agriculturii pentru campania agricolă din această toamnă trebuie să își depună cererile la unul dintre cele șapte centre locale ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură de pe raza județului Constanța, a anunțat Dumitru Mergiani, directorul sucursalei Constanța a APIA. Potrivit informațiilor furnizate de către acesta, cererile se vor depune la centrul local în a cărui rază teritorială se află terenul în exploatare, până la data de 15 octombrie. La fel ca și în anul precedent și în 2007 sprijinul va fi acordat în bonuri valorice. De asemenea, el a mai adăugat că odată sprijinul acordat, beneficiarii sprijinului vor putea utiliza bonurile până cel târziu la data de 15 decembrie, cele neutilizate până la aceea dată pierzându-și valabilitatea. Noutatea din acest an o reprezintă eliminarea birocrației, în sensul că fermierii nu vor trebui să depună în primă fază documentele, ci abia la anul. „Cei interesați au posibilitatea de a se folosi de bani și abia apoi să ne demonstreze că îi și meritau. S-a recurs la această măsură tocmai pentru ca banii să ajungă mai repede la fermieri, mai ales în condițiile în care experiența anilor trecuți ne-a demonstrat ce greu se desfășoară lucrurile”, a precizat directorul APIA Constanța. Termenul limită pentru depunerea deconturilor justificative este 29 februarie 2008, acestea constând în factura de cumpărare a seminței certificate, însoțită de documentul de calitate sau, în cazul producătorilor agricoli care folosesc sămânță proprie, copie de pe buletinul de analiză informativ. Alături de aceste acte, solicitanții vor trebui să prezinte și polița de asigurare încheiată cu societățile de asigurare-reasigurare. „Pentru a fi eligibili, fermierii trebuie să îndeplinească o serie de condiții. Printre acestea, agricultorii trebuie să facă dovada proprietății sau a dreptului de proprietate asupra suprafeței de teren pe care se înființează culturi în toamna acestui an. De asemenea, ei trebuie să facă dovada utilizării de semințe certificate și să nu figureze ca debitor către Direcția Agricolă și pentru Dezvoltare Rurală Constanța ca urmare a nerespectării condițiilor de eligibilitate aferente formelor de sprijin acordate în ultimii trei ani”, a mai adăugat directorul. 