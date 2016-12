Fermierii constănţeni îşi umplu din toamnă buzunarele, cu 27 de milioane de euro

1

Ce titlu!

Cum poti spune ca-si umplu buzunarele fermierii,alta formula n-ai gasit?stii cumva ca fara acei bani fermierii nu pot supravietui?nici macar n-apuca sa intre in buzunar,banii pleaca direct in credite in mincare pt animale in datorii facute pt supravietuire ,gindeste inainte de-a formula.