Fermierii care arendează terenurile vor primi subvenţii mai mari

Fermierii care arendează terenurile vor primi subvenții mai mari

Comisarul european Dacian Cioloș a declarat astăzi că proprietarii de terenuri agricole vor fi stimulați, din 2014, să arendeze sau să vândă fermierilor activi suprafețele nelucrate, caz în care vor primi subvenția de la UE și un plus de 20% din acest sprijin, anunță Mediafax.„Avem acum un anumit număr de ferme mici, care au două, trei, patru sau cinci hectare. Proprietarii terenurilor respective beneficiază de subvenția la hectar. Începând cu 2014, pentru aceste ferme mici se va calcula o plată fixă”, a spus Cioloș. Astfel, potrivit schemei propuse de Cioloș, toate fermele mici, cu suprafețe între 1,5 și 5 hectare, ar putea primi, spre exemplu, 700 de euro pe fermă în fiecare an.Dacă dintre proprietarii de ferme mici sunt persoane în vârstă care locuiesc la țară sau persoane care locuiesc la oraș, dar au teren în mediul rural, și luau subvenții fără să lucreze terenul, din 2014 persoana respectivă va fi stimulată să cedeze sau să arendeze terenul unui agricultor care chiar îl lucrează, scrie Mediafax.„Ca să incităm să nu țină terenul respectiv pentru că primea acea subvenție de 700 de euro sau de 500 de euro pe fermă, va putea primi aceeași sumă plus încă 20% în fiecare an, cu condiția să cedeze acel teren unui fermier activ”, a afirmat comisarul european.