Fermierii ameninţă cu blocarea principalelor artere rutiere din România

Dacă nu sunt rezolvate problemele,

Fermierii amenință cu blocarea principalelor artere rutiere din România

Fermierii și-au ales prost ziua în care au ales să protesteze cu privire la situația dezastruoasă în care se află agricultura românească. Ieri, între orele 11 și 13, aproximativ 200 de fermieri au protestat în fața sediului Ministerului Agriculturii (MAPDR), iar 250 - 300 au ales ca loc de protest, sediul Guvernului. Cum era de așteptat, protestatarii nu au fost chemați la discuții, la Guvern, în contextul în care politicienii români erau preocupați cu rezolvarea „crizei politice” și mai puțin de situația în care au ajuns fermierii români. Președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Agricultură - Agrostar, Nicolae Ștefan, s-a declarat nemulțumit de rezultatul protestelor. „Am avut discuții la Ministerul Agriculturii, însă din păcate, nu am rezolvat absolut nimic. La Guvern nu ne-a chemat nimeni. Vom continua cu mitingul deja anunțat de pe 20 octombrie și dacă nici atunci nu vor fi rezolvate problemele sectorului, ne vom asuma toate riscurile și vom bloca principalele artere naționale de circulație”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Nicolae Ștefan. Cei 200 de agricultori care au protestat ieri, la sediul MAPDR, dintre care și reprezentanții asociațiilor crescătorilor de ovine și taurine din Constanța, au purtat tricouri imprimate cu mesajul „România, the land of no choice”, aluzie la sloganul turistic al țării. De asemenea, au afișat și pancarte cu diferite mesaje: „Salvați agricultura românească”, „Vrem motorină pentru agricultură la preț european”, „Agricultura, prioritate doar în campania electorală” și „Guvernanții au distrus agricultura României”. Federația „Agrostar” cere reducerea cu 50% a prețului la motorină practicat la pompă, trecerea Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor la MAPDR, acordarea de garanții guvernamentale de 100% pentru obținerea de credite pentru investiții, reducerea TVA-ului la 5% pe întreaga filieră de produs și plata la zi a restanțelor financiare către producătorii agricoli, inclusiv acordarea diferenței de curs valutar pentru plățile pe suprafață. De asemenea, sindicaliștii cer transferarea, cu titlu gratuit, a pășunilor, fânețelor, clădirilor, instalațiilor și mașinilor agricole către formele asociative, precum și facilități suplimentare pentru realizarea de investiții pentru construirea de depozite, silozuri și abatoare.