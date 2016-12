Facilităţi fiscale cinice pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat

Facilități fiscale cinice pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat

Potrivit Legii nr. 448/2006, persoanele cu handicap beneficiază de facilități fiscale. Actul normativ nu face nicio distincție în privința gradului de handicap, în schimb o face Ministerul Finanțelor. Potrivit unui proiect de ordonanță de modificare a Codului fiscal, începând de la data de 1 februarie 2015, vor fi scutite de impozitare următoarele venituri realizate de persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat:- cele din activități independente, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere;- din salarii;- din pensii;- din activități agricole, silvicultură și piscicultură realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică.Teoretic, de aceste facilități ar putea beneficia 222.411 de adulți cu handicap grav și 374.070 de adulți cu handicap accentuat, câți erau înregistrați în România la data de 30 septembrie 2014. Practic, numărul lor este foarte mic, mult mai mic decât al celor ce au capacitatea de a efectua o activitate lucrativă.Potrivit unui studiu al Ministerului Muncii, evoluția numărului de persoane cu dizabilități angajate (sunt incluse toate gradele de handicap, nu doar cel grav și sever) a evoluat astfel: anul 2003 - 9.640 persoane; 2004 - 11.782 persoane; 2005 - 13.684 persoane; 2006 - 16.225 persoane; 2007 - 21.906 persoane; 2008 - 25.705 persoane; 2009 - 28.428 persoane; 2010 - 28.196 persoane; 2011 - 27.678 persoane.După cum se constată, în perioada de creștere economică, numărul persoanelor cu handicap angajate s-a triplat, atingând vârful de 28.428 lucrători în 2009, primul an al crizei economice. În următorii ani, reducerea numărului locurilor de muncă din economie i-a afectat și pe cei cu handicap.Legea nr. 448/2006 obligă orice angajator cu peste 50 de angajați să ofere locuri de muncă persoanelor cu dizabilități într-un procent de 4% din total. În practică, angajatorii, în frunte cu cei de stat, au preferat să profite de alternativa oferită de același act normativ și să plătească o contribuție la bugetul de stat.În prezent, o parte dintre persoanele cu handicap sunt angajate în cele 693 unități protejate existente la nivelul întregii țări, din care numai 20 în județul Constanța. Altele muncesc în ONG-uri și firme private ori în instituții de stat.Printre activitățile efectuate în cele 20 de unități protejate din Constanța se numără: confecții îmbrăcăminte, servicii de consultanță și marketing, sondaje de opinie, masaj, vânzări - intermedieri, lucrări de legătorie și arhivare, programare și prelucrare date pe calculator, confecții din carton, lucrări de etichetare și ambalare, producție de perii și mături, de mobilier, depanare calculatoare, echipamente IT și softuri etc.George Geacarel, președintele Societății Cooperative Meșteșugărești „Carpemat Nev” (una dintre cele 20 de unități protejate din județul nostru) apreciază că facilitățile fiscale acordate sunt insuficiente: „Scutirea de impozit a salariilor și pensiilor exista și înainte. Noi sunt doar scutirile în cazul veniturilor din activitățile independente și cele agricole. Dar câte persoane cu handicap grav și accentuat au astfel de activități?Dacă vrea cu adevărat să stimuleze munca acestor persoane și creșterea oportunităților de angajare, guvernul ar trebui să le scutească toate veniturile de la impozitare, iar unitățile protejate să fie scutite de plata TVA.”La nivel național se fac eforturi mari pentru calificarea persoanelor cu handicap în diferite meserii, mai căutate fiind cele din domeniul IT. Pentru școlarizare sunt atrase sume importante din fonduri europene. Dar după terminarea cursurilor „filmul” se rupe, întrucât oferta de locuri de muncă este infimă. Explicația este foarte simplă: costurile de înființare a unui loc de muncă pentru o persoană cu handicap sunt mult mai mari decât pentru un lucrător fără dizabilități. Iar cheltuielile suplimentare nu se reduc la amenajarea specială a locului de muncă și asigurarea accesibilității lui. Sunt costuri în plus și cu personalul ce trebuie să îndrume, să coordoneze și să supravegheze munca acestor persoane.Aparent, noile scutiri fiscale sunt menite să stimuleze persoanele cu handicap grav și accentuat să își ia viața în propriile mâini, să își câștige existența din activități independente, făcând agricultură, silvicultură și pescuit. În realitate, ele vor încuraja descurcăreții să găsească soluții pentru a pune mâna pe facilități, fără ca astfel să se realizeze obiectivul dorit: integrarea în muncă și socială a persoanelor cu handicap. Mai mult, este o dovadă de cinism să se stimuleze munca independentă a unor persoane condamnate să fie dependente.