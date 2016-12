"Fabricat în România", la Târgul de Mobilă, din Mamaia - Galerie foto

Litoralul românesc a fost cuprins de febra pregătirilor pentru noul sezon estival. În hoteluri și restaurante se fac lucrări de reamenajare și reparații, de curățenie generală și de investiții. Până la Paști, când vor sosi primii oaspeți la mare, nu mai este mult.Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța a dat și ea o mână de ajutor industriei hoteliere, organizând, în perioada 26 - 29 martie 2015, câteva evenimente de mare utilitate, la Pavilionul Expozițional din stațiunea Mamaia. Este vorba de cea de-a XIII-a ediție a Salonului de Dotări Hoteliere și Alimentație Publică - LITORAL 2015, de cea de-a IV-a ediție a Târgului de Mobilă și de Salonul de Finanțări.„La actuala ediție, 30 de firme prezintă o gamă completă de produse și servicii în domeniul HoReCa” - a declarat Dănuț Jugănaru, pre-ședintele executiv al CCINA. Vineri, 27 martie, Pavilionul Expozițional va găzdui un alt eveniment important. Este vorba de simpozionul «Turismul pe litoralul românesc în sezonul 2015», la care participă manageri și reprezentanți ai patronatului din industria hotelieră. Și-au anunțat prezența Marcel Bogdan Pandelică - secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului și Mirela Matichescu - vice-președintele Autorității Naționale pentru Turism“.Evenimentele expoziționale au atras numeroși vizitatori dornici să cumpere, din rândul hotelierilor, dar și al populației. Oamenii poposesc mai ales la standurile cu mobilier, electronice și lenjerie. Una dintre atracțiile târgului o reprezintă demon-strațiile cu ustensile de bucătărie de decojit și feliat legume.Printre cei 30 de expozanți se remarcă și câțiva producători români. Firma Risconof, din Pucioasa, a adus o gamă largă de produse: lenjerie de pat, perne, pilote, fețe de masă și echipament pentru personalul hotelurilor și restaurantelor. „Venim de patru ani la acest târg și, de fiecare dată, am reușit să încheiem contracte. Pe litoral, vindem de 200.000 - 300.000 de lei pe sezon” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, managerul Ion Negulescu.O surpriză plăcută este prezența la târg a firmei ARGIS - Electroargeș, care oferă 40 de produse: de la aspiratoare de praf și de lichide până la uscătoare de păr, de la ventilatoare de masă și de perete până la pompe de apă, toate la prețuri extrem de convenabile.„Suntem pe piață din 1973. Expor-tăm 95% din producția noastră, în baza unei colaborări cu compania germană Harcher. Avem un număr de 500 de lucrători la această oră” - a declarat Bogdan Donu, reprezen-tantul producătorului.Mobilierul din lemn masiv, de un alb strălucitor, din standul producătorului Banilevici Junior, din Rădăuți, atrage toate privirile. „Suntem la a treia participare la acest târg. De fiecare dată am vândut cam de 120.000 de lei” - spune Andrei Banilevici, unul dintre cei trei acționari ai fabricii. Compania are 120 de lucrători. 60% din producție ajunge în Germania, 30% în Cehia, iar 30% este livrată pe piața internă.Cei interesați pot vizita târgul pe data de 27 și 28 martie între orele 10 și 19, iar pe 29 martie, între orele 10 și 16.