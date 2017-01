Expozanţii de la Tinimtex au redus preţurile chiar şi cu 50%

Temându-se să nu rămână cu marfa nevândută

Ieri, a început prima ediție a Târgului Național de Îmbrăcăminte și Încălțăminte „Tinimtex” din 2010. Expoziția se desfășoară pe o suprafață de 8.000 de metri pătrați. Producătorii și comercianții au înțeles că, pentru a vinde în această perioadă, trebuie să facă reduceri masive de preț. După experiențele de anul trecut, când expozanții doar anunțau prețuri promoționale, fără a le practica, de această dată, o parte dintre ei au trecut la fapte. Sigur, trendul nu este unul generalizat, la nivelul întregului târg, însă o bună parte din cele 265 de firme prezente au început să mai lase din preț. „Eu le-am spus că pentru a rezista în criză, trebuie să faci reduceri. Mulți nu-și mai permit să aibă o garderobă cu articole de colecție. Pot să spun că o mare parte din expozanți au venit cu colecția de la sfârșitul anului trecut pentru a o vinde. Este foarte greu pentru un producător să mai țină marfa un an de zile în depozit”, a declarat Aureliențiu Popescu, președintele Federației Patronale a Textilelor, Confecțiilor și Pielăriei (Fepaius), la deschiderea târgului. Astfel, mulți dintre participanți au ales să facă un marketing agresiv, printr-un afișaj cât mai vizibil și colorat, de la „Lichidare de stoc” și „Preț unic”, până la „Preț nou, preț vechi”. Potrivit reprezentanților din sector, în acest an se poartă mantourile, respectiv paltoanele lungi cu nuanțe de gri și negru sau alb și maro. Cel mai ieftin palton costă 220 lei la târg, comercianții declarând că în magazine, prețurile sunt cu cel puțin 100 - 150 lei mai mult. Sacourile din lână pentru bărbați au un preț asemănător de 220 - 230 lei. Nici blănurile pentru femei nu lipsesc de la această ediție. Poți găsi o astfel de haină și la 1.000 - 1.200 lei. În privința tricotajelor, se poartă carourile, dar și dungile. Pentru articolele de damă, în acest an, se pune foarte mare accentul pe accesorii, cristale și bijuterii impregnate în țesături, pălării, cordoane și genți. Dacă vrei să cumperi un costum, îl poți găsi la expoziție chiar și cu 200 lei. O cămașă subțire, de bună calitate costă și 30 lei - 40 lei bucata. Și la încălțăminte există reduceri importante de prețuri. O pereche de pantofi de primăvară costă 100 - 120 lei. În plus, o pereche de cizme pentru femei are un preț de 150 - 180 lei. Prețurile promoționale nu sunt însă doar pentru constănțenii de rând, ci și pentru comercianții care au venit la târg în speranța de a achiziționa și de a da comenzi către producătorii de textile. „Mai există o parte din firme care au venit cu colecțiile noi de articole de îmbrăcăminte, în primul rând pentru a atrage comercianți. Și în acest caz, producătorii au afișat prețuri bune. Spre exemplu, compleul de damă din noua colecție costă la expoziție 120 lei. În magazine îl găsești cu cel puțin 240 - 250 lei bucata”, a mai spus Aureliențiu Popescu.