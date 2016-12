Expozanţii de la Confintex au redus preţurile cu 30 - 40%

De teamă să nu rămână cu marfa în stoc în 2010,

Expozanții de la Confintex au redus prețurile cu 30 - 40%

Ieri, s-a deschis cea de-a 73-a ediție a Târgului Național de Îmbrăcăminte - Încălțăminte „Confintex - Cadouri de Crăciun”. Evenimentul se desfășoară la Pavilionul Expozițional și hotelul Parc, din Mamaia. Pentru a nu rămâne cu marfa în stoc și anul viitor, comercianții și producătorii români au venit în întâmpinarea constănțenilor cu prețuri vizibil reduse față de edițiile precedente. Lume multă, la deschiderea târgului „Confintex”! Mulți au venit cu speranța de a găsi articole de îmbrăcăminte și încălțăminte ieftine și de calitate. De data aceasta, majoritatea expozanților au venit cu ideea să vândă întâi și după, să scoată maximum de profit posibil. Astfel, o cămașă costă 25 - 30 lei, iar dacă iei două, poți face o eco-nomie de 10 lei. Bluzele mai groase, la modă în acest an (englezii au influențat moda în 2009, tricotajele cu carouri și dungi fiind cele mai căutate) au un preț de 50 - 60 lei până la 110 lei bucata. Atenție, însă! În anumite cazuri, prețul este negociabil și reducerile afișate în fața standului pot fi negociate direct cu comerciantul. Sigur, nimeni nu va oferi un discount de 50%, dar poți cumpăra produse cu 30% mai ieftin decât pe etichetă, potrivit expozanților de la târg. De asemenea, cea mai ieftină geacă de iarnă costă 50 lei. Dacă dorești și calitate, trebuie să plătești cel puțin 100 lei. O geacă din piele are un preț de 350 - 400 lei. Pentru hainele din blană, pentru femei, prețurile sunt semnificativ mai mari, depășind chiar și pragul de 1.000 lei. Paltoanele pentru femei, la modă în acest an, costă cel puțin 200 - 250 lei. În cazul costumelor de bărbați, prețurile sunt în mare parte neschimbate, față de edițiile trecute. Un costum costă cel puțin 250 lei. O pereche de pantaloni de stofă are un preț de 60 lei. Dacă vrei și o pereche de pantofi din piele, poți găsi la târg produse la prețuri accesibile: 100 - 150 lei perechea. Pantofii sport pentru bărbați costă 120 - 200 lei, cu până la 60 lei mai ieftin decât în magazine, potrivit reprezentanților de vânzări. De asemenea, și cizmele îmblănite pentru femei au reduceri semnificative: de la 230 lei, comercianții au redus prețurile chiar cu 100 lei, până la 130 lei perechea. Mai puteți găsi și alte accesorii, precum curelele din piele, de 25 lei - 30 lei bucata, sau portofele, la un preț de 30 - 40 lei.