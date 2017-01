Exportul de carne de pasăre se dublează în 2008

Producătorii români vor exporta o cantitate dublă de carne de pasăre și preparate specifice în acest an, comparativ cu 2007, spun oficialii Uniunii Naționale a Crescătorilor de Păsări din România (UNCPR), citați de NewsIn. „România va exporta circa 5.000 tone carne de pui, 7.000 tone preparate din carne de pasăre și 60 milioane ouă. Principalii importatori sunt Bulgaria, Grecia, Italia, Cehia, Austria, Germania și Franța”, mai spun reprezentanții UNCPR. Totuși, anul 2008 a fost destul de slab pentru crescătorii de păsări, nevoiți să plătească prețuri mari pentru cereale. „În 2007, plăteam 8 bani/kilogram. În acest an am plătit 1 lei/kilogram. Până în septembrie, vom folosi tot recolta vechea”, explică oficialii UNPCR. Exportul către Uniunea Europeană a fost reluat în septembrie 2006, după ridicarea interdicției din 2005.