Exportul de berbecuţi vii prin portul Midia a explodat

Exportul de berbecuți vii prin portul Midia a explodat

„Rihab” este o navă de 71,55 metri lungime, specializată în transportul animalelor vii. A acostat în portul Midia și urmează să preia 2.000 de berbecuți. Este cel mai mare cargou animalier care a intrat în portul românesc, susțin inițiații.Exporturile de animale vii prin portul Midia au explodat în 2013. Potrivit statisticilor Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, în primele cinci luni ale lui 2013 au fost exportate 25.527 tone, cu 130% mai mult decât în același interval al anului trecut.Țările arabe sunt principalii importatori de berbecuți din România, 45% din animalele vii exportate ajungând în Liban. Cum se explică creșterea bruscă a cererii? Firmele care se ocupă cu colectarea animalelor de la producători, cu îngrășarea și livrarea pe piața externă se feresc să dea orice fel de informații despre afacerile lor.Inginerul Valentin Marian, secretarul executiv al Asociației Crescătorilor de Ovine Constanța, are propria explicație: „Prețurile cu care achizitorii cumpără animalele de la producători au scăzut în acest an. Dacă în 2012, erau de cel puțin 10 lei pe kilogram, acum ajung și la 7 lei, în funcție de rasă. Animalele sunt livrate la export la prețul de 2 - 2,7 euro pe kilogram. Înaintea sărbătorilor de Paști, greutatea animalelor exportate este de 17 - 21 kilograme, iar în restul anului, între 32 și 45 kilograme.”Statisticile principalelor burse de animale indică scăderea abruptă a prețurilor la carne și animale vii în 2013, cele mai impresionante reduceri înregistrându-se pe piața Australiei, unul dintre cei mai mari producători de carne ai lumii.În cazul Australiei, trebuie semnalat un alt aspect. La începutul lunii mai, sub presiunea opiniei publice, Asociația Exportatorilor de Animale Vii a decis să întrerupă livrările către Egipt. Australienii au fost șocați când au văzut imagini cu animale ucise și torturate cu cruzime în câteva abatoare din această țară. Locul liber lăsat pe piață a fost ocupat de exporturile altor țări mai puțin sensibile la astfel de atrocități. Poate că și acesta este unul dintre motivele care îi determină pe exportatorii din România să nu dezvăluie care este destinația animalelor.În județul Constanța sunt 1.800 de crescători de animale, care, potrivit statisticilor Direcției Agricole dețin 379.075 capete de ovine și 140.956 capete de caprine. Dintre aceștia, 925 de persoane fizice și 22 persoane juridice, cu efective de 150.000 de oi și 20.000 de capre, fac parte din Asociația Crescătorilor de Ovine Constanța.„Producția realizată de fermele membrilor noștri este destinată preponderent exportului, întrucât cererea internă este destul de mică. În ultima vreme, a început să se simtă o creștere a consumului de carne de oaie în rândul românilor” - afirmă Valentin Marian. Visul asociației este să ajungă, într-un viitor apropiat, să exporte animalele direct, fără intermediari.În prezent, la nivelul județului nostru activează patru - cinci societăți comerciale care se ocupă cu colectarea, îngrășarea și exportul animalelor, unele fiind înființate de cetățeni arabi.Exporturile vor căpăta o amploare și mai mare, dacă Turcia va fi convinsă de autoritățile de la București să ridice embargoul impus cărnii și berbecuților românești.