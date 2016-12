Exportatorii, asiguraţi faţă de aprecierea leului

Exportatorii, asigurați față de aprecierea leului

Ştire online publicată Joi, 18 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Eximbank a lansat o asigurare pentru exportatori, prin care aceștia sunt feriți de eventualele aprecieri ale monedei naționale față de euro. Mai exact, exportatorii primesc despăgubiri dacă leul se apreciază cu 2 – 15% față de euro și dolar. Asigurarea se încheie pe 10 – 90 zile calendaristice, costurile fiind de 1 – 2,5% din valoarea contractului de export, la care se adaugă un comision de administrare de 0,5% și unul de analiză a plafonului, de 200 euro. Despăgubirea se calculează la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Națională a României, la data încheierii contractului de asigurare. Plata se face în lei. „Pe viitor, am putea prelungi durata maximă a asigurării la 120 zile. Există posibilitatea ca partenerii exportatorilor să plătească doar avansul, în termenul de 90 de zile, restul plății nefiind acoperit de poliță”, spun oficialii Eximbank. Pentru 2008, banca estimează un profit net de circa 70 milioane lei, în creștere cu 30% față de 2007. „Veniturile sunt mai mari cu 50-60% față de anul trecut, motiv pentru care o creștere cu 30% a profitului este realistă”, mai spun reprezentanții băncii. În acest an, Eximbank a primit 337,9 milioane lei de la stat. Majoritatea finanțărilor (87%) au fost acordate IMM-urilor, 11% fiind contractate de exportatori și 2% de autorități publice locale. În ultimul an, banca a susținut exporturi de 132,4 milioane lei, prin emiterea a 119 limite de credit. Primele de asigurare încasate s-au ridicat la 440.000 lei. Garanțiile de export au acoperit contracte de 83,5 milioane lei.