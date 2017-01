Exportatorii ajung mai greu la finanţare

Exportatorii ajung mai greu la finanțare

Exportatorii constănțeni sunt nevoiți să contracteze fonduri structurale, pe măsură ce sprijinul de la stat este limitat de statutul României de membru al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC). Pe o parte, regulile OMC reduc ajutorul de stat pentru exportatori în țări puternice precum China, Turcia sau Thailanda, dând astfel o șansă exportatorilor din țările mici. „Este simplu. Nu poți să dai foarte mulți bani unei firme exportatoare, facilitându-i accesul pe piața europeană. Se consideră, implicit, că l-ai favorizat și o firmă din Lituania, spre exemplu, și-a pierdut șansa de a intra pe piață. Toate ajutoarele trebuie să fie egale. De aceea, fondurile exportatorilor trebuie să vină din altă parte. În prezent, banii europeni pentru dezvoltarea IMM-urilor și finanțările pentru inovare sunt cele mai bune soluții”, explică Maria Grapini, președintele Federației Patronatelor din Industria Ușoară (FEPAIUS). Limitarea sprijinului financiar al exportatorilor a avut urmări și în sectorul bancar. Banca de Export - Import a României (Eximbank), care finanța exclusiv afacerile firmelor mari, s-a reprofilat, introducând în portofoliu numeroase produse dedicate firmelor mici și mijlocii. Desigur, au rămas valabile mai multe produse financiare dedicate exportatorilor, în special garanții în numele statului pentru mărfuri generale și produse cu ciclu lung de fabricație. În plus, Eximbank asigură creanțele pe termen scurt, rezultate din contracte de export de mărfuri generale, bunuri de larg consum și prestări de servicii pe credit. „Sunt asigurate în proporție de 85% creanțele care rezultă din contractele de export, pe o perioadă de maximum 360 de zile între constituirea obligației de plată din partea debitorului și scadență”, spune Ionel Ștefan, directorul Eximbank Constanța. De asemenea, Eximbank mai poate asigura creditele de export pe termen scurt, mediu și lung, la exporturile cu plata amânată. Nu în ultimul rând, garanțiile bancare rămân printre cele mai căutate produse, putând fi acordate pentru participarea la licitații, restituirea avansului, demon-strarea bunei execuții a unei lucrări sau bunei funcționări a unui produs. La capitolul fonduri europene, exportatorii pot depune proiecte în cadrul componentei de competitivitate a planului național de dezvoltare, bugetul alocat, pentru perioada 2007 - 2013, fiind de 5,234 miliarde euro. Desigur, nu este o componentă dedicată în exclusivitate exportului, majoritatea investițiilor eligibile fiind în protejarea mediului, dezvoltarea resurselor umane și implementarea sistemelor de management al calității. Special pentru IMM-uri (inclusiv exportatori) este axa prioritară 1 din cadrul Programului Operațional Sectorial. Axa are un buget de 1, 005 miliarde euro, din care 694,40 milioane euro contribuția Uniunii Europene și 311,07 milioane euro participația statului român. „Obiectivul programului este creșterea productivității întreprinderilor românești, cu o medie anuală de 5,5% până în 2015. Teoretic, dacă se reduce decalajul între noi și statele UE, vom ajunge la un nivel de circa 55% din media europeană", spune Dumitru Nancu, directorul executiv al Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație (OTIMMC) Constanța. Nu poți să dai foarte mulți bani unei firme exportatoare, facilitându-i accesul pe piața europeană. Se consideră, implicit, că l-ai favorizat și o firmă din Lituania, spre exemplu, și-a pierdut șansa de a intra pe piață. Toate ajutoarele trebuie să fie egale. De aceea, fondurile exportatorilor trebuie să vină din altă parte. În prezent, banii europeni pentru dezvoltarea IMM-urilor și finanțările pentru inovare sunt cele mai bune soluții”, explică Maria Grapini, președintele Federației Patronatelor din Industria Ușoară (FEPAIUS). Limitarea sprijinului financiar al exportatorilor a avut urmări și în sectorul bancar. Banca de Export - Import a României (Eximbank), care finanța exclusiv afacerile firmelor mari, s-a reprofilat, introducând în portofoliu numeroase produse dedicate firmelor mici și mijlocii. Desigur, au rămas valabile mai multe produse financiare dedicate exportatorilor, în special garanții în numele statului pentru mărfuri generale și produse cu ciclu lung de fabricație. În plus, Eximbank asigură creanțele pe termen scurt, rezultate din contracte de export de mărfuri generale, bunuri de larg consum și prestări de servicii pe credit. „Sunt asigurate în proporție de 85% creanțele care rezultă din contractele de export, pe o perioadă de maximum 360 de zile între constituirea obligației de plată din partea debitorului și scadență”, spune Ionel Ștefan, directorul Eximbank Constanța. De asemenea, Eximbank mai poate asigura creditele de export pe termen scurt, mediu și lung, la exporturile cu plata amânată. Nu în ultimul rând, garanțiile bancare rămân printre cele mai căutate produse, putând fi acordate pentru participarea la licitații, restituirea avansului, demon-strarea bunei execuții a unei lucrări sau bunei funcționări a unui produs. La capitolul fonduri europene, exportatorii pot depune proiecte în cadrul componentei de competitivitate a planului național de dezvoltare, bugetul alocat, pentru perioada 2007 - 2013, fiind de 5,234 miliarde euro. Desigur, nu este o componentă dedicată în exclusivitate exportului, majoritatea investițiilor eligibile fiind în protejarea mediului, dezvoltarea resurselor umane și implementarea sistemelor de management al calității. Special pentru IMM-uri (inclusiv exportatori) este axa prioritară 1 din cadrul Programului Operațional Sectorial. Axa are un buget de 1, 005 miliarde euro, din care 694,40 milioane euro contribuția Uniunii Europene și 311,07 milioane euro participația statului român. „Obiectivul programului este creșterea productivității întreprinderilor românești, cu o medie anuală de 5,5% până în 2015. Teoretic, dacă se reduce decalajul între noi și statele UE, vom ajunge la un nivel de circa 55% din media europeană”, spune Dumitru Nancu, directorul executiv al Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație (OTIMMC) Constanța.