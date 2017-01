Explozie de grâne şi containere pe Canalul Dunăre - Marea Neagră

Explozie de grâne și containere pe Canalul Dunăre - Marea Neagră

Traficul de mărfuri pe Canalul Dunăre - Marea Neagră va crește abrupt din a doua jumătate a anului 2013. „Se anunță recolte bune la grâu și rapiță; vor fi cantități mai mari de cereale la export“ - afirmă Daniel Georgescu, directorul general al Companiei Naționale Admi-nistrația Canalelor Navigabile.Veștile bune vin nu doar din agricultura românească, ci și de la vecini. Partenerii CNACN din Ungaria mizează pe exporturi de grâne cu 40% mai mari față de anul 2012, prin portul Constanța. Cu certitudine, angrosiștii de cereale din Serbia nu se vor lăsa mai prejos și vor trimite cantități sporite spre terminalul Silotrans, de la Constanța Sud - Agigea.Transportul fluvial de mărfuri contai-nerizate va contribui, la rândul său, la relansarea traficului pe Canalul Dunăre - Marea Neagră. Administrația Canalelor Navigabile a semnat un protocol cu compania Transcanal, în care austriecii de la Helogistics Holding GMBH dețin controlul, în vederea deschiderii unei linii de navigație între porturile dunărene din Serbia și Ungaria și portul Constanța, a declarat Daniel Georgescu. O întâlnire comună pe acest proiect va avea loc și cu conducerea Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța.Întrucât navele încărcate cu containere vor efectua trei voiajuri pe săptămână, cu până la 250 TEU la un transport, noua linie de navigație se anunță a fi deosebit de atractivă pentru proprietarii de mărfuri. Cu certitudine că tot mai mulți exportatori și importatori din Ungaria, Serbia și România vor prefera transportul fluvial, mai ieftin, celui feroviar și rutier.Succesul noii linii de transport depinde de variațiile debitului Dunării, din această vară. Experiențele anterioare nu au fost prea încurajatoare. În 2010, compania austriacă Helogistics Holding GMBH a deschis linia de transport containerizat Constanța - Belgrad - Budapesta. Barje de 144 TEU, încărcate cu containere, plecau o dată pe săptămână din terminalul sârbesc, spre Constanța și Budapesta.Linia de containere de pe Dunăre a fost conectată la liniile de transport care leagă Constanța cu porturile din China, Indonezia și SUA. Chiar în același an, tranzitul de containere pe Canalul Dunăre - Marea Neagră a depășit pragul de 10.000 TEU.În 2011, an cu o perioadă lungă de secetă, care a afectat grav navigația pe Dunăre, traficul de containere pe Canal a reușit să depășească nivelul de 14.000 TEU. Dar în 2012, a clacat. Linia a fost închisă din cauza scăderii adâncimilor sub cotele de navigație.Să sperăm că, în această vară, Dunărea va fi prietenoasă cu transportatorii, că nu va ridica piedici în calea noii linii de navigație.„Prietenoase” ar trebui să fie și autoritățile vamale din România. Mulți agenți economici de pe piața transportului de mărfuri containerizate se plâng de durata exagerat de mare a controlului vamal din portul Constanța. Acesta ar fi motivul pentru care importante cantități de mărfuri au început să ocolească Constanța, îndreptându-se spre alte porturi.Nu doar traficul de mărfuri se relansează, ci și investițiile. Procedura de licitație pentru proiectul de modernizare a ecluzelor de pe canalele navigabile, care a fost blocată o scurtă perioadă de timp pentru soluționarea unei contestații, va fi reluată, a anunțat șeful Administrației Canalelor Navigabile. Valoarea lucrărilor este de 180 milioane de euro, investiția urmând a fi finalizată în decurs de aproape trei ani.