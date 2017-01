Expertizele din dosarul „Flota” se bat cap în cap

Celebrul dosar „Flota”, pe care regimurile Constantinescu și Iliescu și l-au predat de la unul la altul, se sprijină pe o întreagă bibliotecă de documente recoltate de polițiști și procurorii anticorupție. Doar o mică parte dintre înscrisurile aflate în colecția de 192 de volume cu 48.769 file sunt relevante pentru a lumina afacerea „Petromin - Klaveness“ și vânzarea unui număr de 16 nave. Cele mai multe dintre documentele strânse sunt inutile, fiind mai curând o piedică în calea aflării adevărului. Numeroase fapte indică, fără putință de tăgadă, că dosarul este rezultatul comenzii politice. El a servit și încă mai este folosit în lupta pentru putere din România. Concluzii prefabricate Am în față două rapoarte de expertiză în această cauză. Primul raport are 154 de file și poartă semnătura a doi așa-ziși experți: Ion Filimon, care și-a asumat răspunderea pentru partea tehnico - maritimă, și Mina Cornaciu, pentru cea contabilă. Mihail Serescu, Constantin Iancu Bratosin, Corneliu Mihăilă, Ștefan Nicolae, Virgil Goci, Adrian Opriș, Mihai Enache și Florea Podolan, experții parte admiși la cererea învinuiților, nu și-au însușit conținutul și concluziile lucrării, menționând că au o „opinie separată“. Lucrarea a fost întocmită la cererea Parchetului Național Anticorupție, pe vremea Guvernului Năstase. Încălcând dispozițiile OG nr. 2/2000 și ale Codului de procedură penală, procurorii anticorupție din acea vreme s-au antepronunțat în dosar. Ei au dispus „efectuarea unei expertize complexe tehnico - maritime și financiar - contabile pentru certificarea prejudiciilor și a persoanelor responsabile”. Cele două legi sus-pomenite precizează că scopul expertizei este „lămurirea unor fapte sau împrejurări ale cauzei, în vederea aflării adevărului”, în nici un caz „certificarea prejudiciilor și a persoanelor responsabile”. Setul de 22 întrebări stabilite de procurorii anticorupție și la care trebuiau să răspundă Filimon și Cornaciu canaliza expertiza spre incriminarea fostului ministru al transporturilor, Traian Băsescu. Împotriva legii, întrebările învinuiților nu fost admise ca obiective. Prețul incriminării Cei doi „experți“ au întocmit lucrarea, la București, într-un timp record, de numai o lună și jumătate, în perioada 31.01.2004 - 17.03.2004. În acest interval scurt de timp, Ion Filimon a fost prezent și la serviciu, la „Ceronav“ Constanța, după cum a demonstrat ancheta realizată de ziarul „Cuget Liber“. Rezultatul „muncii“ echipei Filimon - Cornaciu a fost stabilirea unui presupus prejudiciu de 324.704.215,8 dolari în afacerea „Petromin - Klaveness”, prejudiciu inexistent în documentele financiar-contabile ale companiei. La prețul de numai 320 milioane de lei vechi (atât a costat expertiza finanțată din conturile CNM „Petromin“) și depășindu-și atribuțiile legale, cei doi „experți“ au găsit „responsabili“ pentru producerea uriașei „pagube“, înainte ca justiția să se pronunțe, 80 de oameni, în frunte cu Traian Băsescu. Împotriva celor doi experți, câțiva dintre învinuiți au depus plângeri penale. Dosarul de cercetare a ajuns la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța. Obiectiv: adevărul Cea de a doua expertiză a fost finalizată recent. Față de prima, are un volum dublu: 333 pagini. La realizarea ei, au lucrat 4 experți numiți de Parchetul Național Anticorupție, respectiv: Mircea Neagu și Ștefan Păun, pentru partea tehnico - maritimă, Constantin Tănase și Carmen Caracaș, pentru cea contabilă. Lor li s-au alăturat 9 experți parte desemnați de către învinuiți, respectiv: Constantin Iancu Bratosin, Corneliu Mihăilă și Marin Chintoan - Uță, pentru chestiunile tehnico - maritime, Mihai Enache, Ionelia Alexe, Florea Podolan, Gheorghe Rădulescu, Vasile Dumitru și Ion Ardeleanu, pentru cele contabile. Noua expertiză a fost comandată de Direcția Națională Anticorupție. De această dată, procurorii le-au solicitat experților să stabilească adevărul în afacerea „Petromin - Klaveness“. Pe de o parte, aceștia au avut sarcina să analizeze dacă deciziile celor implicați, precum și operațiunile comerciale și financiar-contabile derulate de CNM „Petromin“ și societățile subsidiare au respectat sau nu legea, iar pe de altă să constate dacă există sau nu vreun prejudiciu. Experții au avut de răspuns la 23 de obiective (multe dintre ele fiind, în fapt, seturi de mai multe întrebări) stabilite de procurorii anticorupție și la 50 de obiective formulate de învinuiți. Lucrarea a fost realizată la sediul DNA București, în perioada 4.01 - 24.09.2007, un interval de timp de aproape 6 ori mai mare decât în cazul „expertizei Filimon - Cornaciu“. Pentru ea, DNA a plătit din bugetul propriu suma de 140.000 lei noi. Profit, în loc de pierderi Una dintre concluziile experților este că, CNM „Petromin“ a înregistrat un venit net de 2.007.961 dolari din exploatarea a patru nave, în contractul de management cu „Petroklav Inc.“ Bahamas, în perioada 22.08.1991 - 20.07.1992. Din această sumă s-au făcut plăți către terți, rămânând un profit de 793.873 dolari. În afara acestui profit, compania a beneficiat de reparații și retehnologizări la cele patru nave, în sumă de 5.496.828 dolari, care au permis reclasificarea și acceptarea lor de către „Lloyds Register”. O altă concluzie este că, din vânzarea celor 16 nave avute în vedere în dosar, a rezultat un venit de 51.564.200 dolari, mai mare decât valoarea rămasă neamortizată și înregistrată în contabilitatea CNM „Petromin“, de 10.978.665 dolari. Astfel, vânzarea lor a dus la un rezultat economic pozitiv de 40.585.535 dolari. Experții consideră că dacă navele nu ar fi fost modernizate și retehnologizate (în cazul a 14 dintre ele, aceste costuri au fost suportate de „Petromin Overseas Inc.“ Liberia), navele nu s-ar fi vândut la aceste prețuri. CNM „Petromin” a încasat de la „Petromin Overseas Inc.“ Liberia suma de 55.784.822 dolari și a plătit 38.461.634 dolari, din care 30.097.000 dolari din vânzări de nave. Soldul final a fost de 17.323.188 dolari în favoarea CNM „Petromin”. Concluzia finală a expertizei este că nu s-a înregistrat niciun prejudiciu din contractul de management cu grupul de firme „Klaveness“ ori din vânzarea navelor. În plus, documentele aflate în dosar probează că vânzarea s-a făcut în baza aprobărilor date de FPS, acționarul majoritar al CNM „Petromin“, în cadrul procesului de privatizare inițiat de Guvernul și Parlamentul României. Justiția are, acum, o misiune neplăcută. Trebuie să aleagă între cele două expertize. Care dintre ele spune adevărul și care minte? Alegerea nu va fi greu de făcut. Mai întâi trebuie stabilit dacă autorii celor două documente sunt experți în domeniul declarat, așa cum definește legea, sau sunt falși experți. Apoi, trebuie cântărit (având ca unități de măsură OG nr. 2/2000 și Codul de procedură penală) dacă expertizele s-au făcut cu respectarea acestor acte normative din prima până în ultima fază. Astfel, se va constata care dintre expertize a urmărit aflarea adevărului și care este o manoperă mistificatoare. 