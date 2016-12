EximBank urcă în topul celor mai valoroase companii

EximBank a urcat trei poziții, până pe locul 58, în ediția din acest an a catalogului „Top 100 cele mai valoroase companii din România”, realizat de Ziarul Financiar. În ediția din acest an a topului au intrat numai nouă bănci, EximBank fiind pe locul 7 în ierarhia lor.Realizatorii notează că EximBank, al cărei rol special de garantare și finanțare a fost scos în evidență în perioada de criză, a avut anul trecut un profit net de patru ori mai mare decât nivelul din anul precedent.Potrivit aceleiași surse, EximBank se afla pe locul 19 în sistemul bancar la finalul lunii mai a acestui an, cu o cotă de piață după active de 1%.