Exerciţii maritime internaţionale în portul Midia

Exerciții maritime internaționale în portul Midia

Județul Constanța găzduiește două evenimente maritime majore. Este vorba de exercițiul național SAR (căutare și salvare de vieți omenești pe mare) și exercițiul regional operațional de răspuns la poluarea marină cu hidrocarburi la Marea Neagră - sub numele de RoDelta 2009. Cele două aplicații au loc astăzi, în zona portului Midia, la Rompetrol Rafinare și Midia Marine Terminal. Operațiunile se vor desfășura pe mare, pe uscat și în spațiul aerian. Organizatorul este Autoritatea Navală Romană, alături de care sunt implicate ministerele Administrației și Internelor, Apărării Naționale, Mediului, Organizația Maritimă Internațională - IMO, Comisia Europeană, Comisia Mării Negre, Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă, organizații guvernamentale și agenți economici. Marea Neagră a intrat în atenția IMO ca urmare a creșterii riscului producerii unei poluări majore cu hidrocarburi. Traficul navelor petroliere este tot mai intens pe măsură ce se exploatează resur-sele de hidrocarburi din Marea Caspică. A sporit, de asemenea, activitatea de prospectare și de extragere a țițeiului de pe plat-forma continentală a Mării Negre, iar terminale petroliere din zonă s-au înmulțit. În bazinul Mării Negre, cazurile de poluare majoră au fost rare. Cele mai grave sunt legate de scufundarea tancului petrolier de 150.000 tdw Independența, în noiembrie 1979, în zona Bosforului, și a unui tanc petrolier fluvio-maritim, în Strâmtoarea Kerch, în noiembrie 2007. În cadrul exercițiului RoDelta 2009, pornind de la simularea unui caz de poluare, va avea loc o acțiune de intervenție complexă, cu nave, elicoptere și echipamente aduse de toate statele de la Marea Neagră. Portul Midia a fost ales ca loc de desfășurare a aplicației, ca urmare a creșterii rolului său pe piața petrolului de la Marea Neagră. Din punct de vedere al traficului de mărfuri, portul Midia este un port preponderent petrolier. Activitatea sa servește rafinăriei Petromidia și este susținută de aceasta. În 2007, ponderea țițeiului și a produselor petroliere în traficul total era de 85,44%, în 2008 – de 81,99%, iar în semestrul I 2009 – de 93,42%. La începutul acestui an a intrat în exploatare primul terminal monoboy din bazinul Mării Negre. Instalația de la Midia Marine Terminal poate transfera până la 24 milioane tone de țiței pe an, înaintează la 8,6 km în largul mării și poate primi nave de până la 165.000 tdw. Exercițiul de căutare și salvare de vieți omenești pe mare - SAR are loc pe fondul acțiunilor de protest ale salvatorilor, împotriva intenției Ministerului Transporturilor de a desființa, prin comasare, instituția specializată, ARSVOM.