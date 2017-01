Executarea judecătorească va costa mai scump

Guvernul a fixat noile praguri maximale ale onorariilor cuvenite executorilor judecătorești. Executivul consideră că prin modificarea legii se asigură o proporționalitate între valoarea creanței ce urmează să fie executată silit și cuantumul onorariului. În realitate, modificarea determină majorarea pragurilor și, drept urmare, asigură venituri mai mari pentru executorii judecătorești și pentru bugetul de stat. Cei afectați de această măsură sunt, în general, debitorii, de la care se încasează atât creanțele, cât și onorariile executorilor judecătorești. În cazurile când valoarea sumelor recuperate este mai mică decât creanța, cei ce suportă practic costurile executării silite sunt creditorii. Noile niveluri maximale sunt următoarele: - pentru creanțele în valoare de până la 50.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 10% din suma reprezentând valoarea creanței ce face obiectul executării silite; - pentru creanțele mai mari de 50.000 lei, dar până la 80.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.000 lei plus 3% din suma ce depășește 50.000 lei din valoarea creanței ce face obiectul executării silite; - pentru creanțele mai mari de 80.000 lei dar până la 100.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.900 lei plus 2% din suma ce depășește 80.000 lei din valoarea creanței ce face obiectul executării silite; - pentru creanțele mai mari de 100.000 lei, onorariul maxim este de 6.300 lei plus 1% din suma ce depășește 100.000 lei din valoarea creanței.