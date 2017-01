Exclusiv Auto a oferit pachete familiilor nevoiaşe din Pecineaga

Exclusiv Auto a oferit pachete familiilor nevoiașe din Pecineaga

Exclusiv Auto, dealer autorizat vânzări și service al mărcilor Jaguar, Land Rover, Volvo, Hyundai, Mitsubishi și Subaru din Constanța, alături de voluntarii Salvează România, în parteneriat cu Crucea Roșie, au oferit, la sfârșitul săptămânii trecute, 25 de pachete cu alimente pentru familiile nevoiașe din Pecineaga. Donația pachetelor a făcut parte din proiectul „Salvează Crăciunul copiilor din Pecineaga”, proiect inițiat de voluntarii Salvează România, coordonați de Andrei Chivu. Proiectul constă în donații de obiecte și produse alimentare, precum și în amenajarea spațiului în care locuiesc cele 25 de familii din Pecineaga.„Facem acțiuni caritabile în fiecare an și ne dorim să ne implicăm și să ajutăm comunitatea constănțeană, însă acest lucru este posibil în cea mai mare parte, datorită încrederii clienților noștri. Pentru că în fiecare an, cele câteva mii de clienți ai Exclusiv Auto, vin în showroom-urile și service-urile noastre, achiziționând autoturisme din gama noastră și apelând la serviciile de post vânzare, reușim să facem acest gen de acțiuni caritabile”, a spe-cificat Marian Florea - acționar Exclusiv Auto.„Spațiul învecinat clădirilor în care locuiesc cele 25 de familii este și va fi amenajat cu materiale reciclabile (crengi de copaci toaletați, scânduri vechi, sfoară, țevi etc.). Acțiunea noastră își dorește să demonstreze cât de simplu și ieftin este să îmbunătățești calitatea și confortul de locuire. De asemenea, ne dorim să consolidăm legătura între două lumi care se pot sprijini foarte mult: lumea de la sat și lumea de la oraș”, a declarat Andrei Chivu, reprezentant Crucea Roșie Constanța.Exclusiv Auto mulțumește clienților și partenerilor care le-au fost alături în cei peste șapte ani de activitate și care i-au determinat să se autodepășească și să fie mereu la înălțimea așteptărilor lor.