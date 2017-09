Evoluţii spectaculoase pe piaţa de capital din România

Evoluții spectaculoase pe piața de capital din România

Valoarea totală a tranzacțiilor derulate la Bursa de Valori București a crescut cu 22% luna trecută față de iunie 2017 și cu 186% față de iulie 2016, până la 280 milioane de euro.Obligațiunile au fost vedetele lunii iulie și au reprezentat aproape jumătate din volumele tranzacționate. Ludwik Sobolewski, CEO BVB, a declarat: „După sezonul dividendelor, a început sezonul obligațiunilor. Acest lucru arată că investitorii au tot mai multă încredere în economia locală și în piața de capital.”La rândul său, Lucian Anghel, președintele BVB, a afirmat: „Piața de la București are capacitatea și instrumentele să absoarbă tranzacții semnificative, fie IPO-uri, fie obligațiuni.”Bursa de Valori București (BVB) a înregistrat valori totale ale tranzacțiilor de aproape 1,3 miliarde de lei în iulie, echivalentul a 280 milioane de euro. Prin comparație cu luna iunie a acestui an, valoarea tranzacțiilor a crescut cu 22%, iar față de iulie 2016 creșterea a fost de 186%. În ceea ce privește structura tranzacțiilor, luna iulie a consemnat un avans puternic al segmentului instrumentelor cu venit fix (obligațiuni), pe fondul derulării unor oferte de emisiune de obligațiuni derulate de UniCredit Bank (610 milioane lei, 134 milioane euro). Aproape jumătate din totalul valorii tranzacțiilor realizate pe piața locală de capital a fost pe segmentul obligațiunilor.„După sezonul dividendelor, a început sezonul obligațiunilor. Vor urma și alte emisiuni de obligațiuni. Acest lucru ne arată că investitorii au tot mai multă încredere în economia românească și în piața de capital. O piața de capital dezvoltată nu poate exista fără o piață a instrumentelor de împrumut, cum ar fi obligațiunile. Dacă investitorii cumpără obligațiuni, acest lucru înseamnă că ei înțeleg și acceptă totalitatea riscurilor locale, reflectate prin dobânzile obligațiunilor”, a declarat Ludwik Sobolewski.Principalul indice al pieței, BET, a înregistrat un avans de 16,8% în primele șapte luni din acest an. În același timp, BET-TR, indicele care include și dividendele acordate de companiile incluse în BET, a crescut cu 24,7%. Valoarea medie zilnică de tranzacționare a depășit 9,25 milioane de euro la finalul perioadei ianuarie-iulie din 2017, în creștere cu 34% față de același interval al anului trecut. La finalul lunii iulie, valoarea de piața a companiilor românești listate la BVB a fost de peste 20,2 miliarde de euro.