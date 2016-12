Evoluţii spectaculoase pe piaţa creditelor bancare

Documentar "Cuget Liber"

Evoluții spectaculoase pe piața creditelor bancare

Creditarea nu și-a reluat rolul de motor al creșterii economice, dar este pe drumul cel bun. Analiza com-parativă realizată de cotidianul „Cuget Liber” arată că, la sfârșitul lunii februarie 2016, volumul total al creditelor acordate de instituțiile financiar-bancare din România urcase la 217,925 miliarde lei. Suma este cu 2,52% mai mare față de cea din februarie 2015 și cu 36,94% superioară celei din februarie 2008, anul de vârf al creșterii economice.Județul Constanța a urmat aceeași tendință crescătoare. Totalul împrumuturilor era de 8,286 miliarde lei în februarie 2016, cu 0,12% mai mult de-cât în februarie 2015 și cu 38,04% în plus față de febru-arie 2008.Structura creditării ne arată că, în februarie 2016, populația României a devenit cel mai mare client al băncilor, luând locul agenților economici, care dețineau cele mai multe credite cu un an înainte. Schimbarea a fost stimulată de creșterea spectaculoasă a creditului imobiliar, în special datorită programului „Prima Casă”, dar și de prudența excesivă pe care băncile o manifestă în relațiile cu agenții economici.La sfârșitul lui februarie 2016, populația deținea împrumuturi în valoare de 107,382 miliarde lei, în creștere cu 4,98% față de anul precedent. În schimb, creditele acordate mediului de afaceri s-au diminuat cu 0,52%, ajungând la 105,523 miliarde lei, fapt ce indică persistența rupturii dintre sectorul bancar și nevoile economiei reale.În județul Constanța, populația a fost, și în 2015, principalul client al băncilor, iar în februarie 2016, volumul creditelor acordate localnicilor a ajuns la 4,762 miliarde lei, cu 2,70% mai mult decât în urmă cu un an. În acest timp, creditarea mediului de afaceri constănțean s-a redus cu 3,79%, până la 3,484 miliarde lei. În structura creditelor acordate populației României, cele de consum s-au diminuat cu 3,67%, totalizând 52,132 miliarde de lei, în vreme ce creditele pentru locuințe au făcut un salt de 15,87%, ajungând la 52,278 miliarde de lei.În județul Constanța, creditele de consum au însumat 2,124 miliarde de lei, în scădere cu 7,79%, în vreme ce împrumuturile pentru locuințe au crescut cu 12,46%, până la 2,46 miliarde de lei.În 2016 s-a produs o răsturnare în structura creditelor după moneda în care sunt acordate și, pentru prima oară, creditele în lei dețin ponderea cea mai mare. Schimbarea este explicabilă. O parte dintre cei ce au avut credite în alte monede le-au preschimbat în lei, pentru a scăpa de consecințele evoluțiilor de pe piețele valutare. Pe de altă parte, românii au început să învețe lecțiile crizei economice și ale fluc-tuațiilor de pe piețele valutare și se împrumută în moneda în care obțin veniturile.În februarie 2008, la nivel național, creditele în lei dețineau o pondere de 44,92%. Aceasta a coborât la 43,41%, în februarie 2015, și a urcat la 51,12%, în februarie 2016. În județul Constanța, cota creditelor în lei a evoluat astfel: în februarie 2008 - 43,38%; în februarie 2015 - 46,87%; în februarie 2016 - 57,28%.Analiza a arătat că tendința de însănătoșire a creditării continuă. În februarie 2016, volumul creditelor restante din România s-a diminuat cu 15,89% față de anul precedent, ajungând la 21,230 miliarde de lei. Trebuie amintit că, în februarie 2008, totalul creditelor restante era de numai 1,306 miliarde de lei. Pe de altă parte, ponderea împrumuturilor restante în total creditare a coborât de la 11,87%, în februarie 2015%, la 9,74%, în februarie 2016, dar este departe de nivelul de 0,82%, din februarie 2008.Volumul creditelor restante din județul Constanța este de 846,3 milioane de lei, în februarie 2016, în scădere cu 10,88% față de anul precedent. În februarie 2008, constănțenii aveau restanțe de numai 34,5 milioane de lei. Ponderea restanțelor în totalul împrumuturilor constănțenilor a evoluat astfel: în februarie 2008 - 0,57%; în februarie 2015 - 11,47%; în februarie 2016 - 10,21%.