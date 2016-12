Evenimentul „Asociaţi în afaceri“, dedicat antreprenorilor, la Constanţa

Evenimentul „Asociați în afaceri“, dedicat antreprenorilor, la Constanța

Seria de evenimente regionale „Asociați în afaceri. Experții alături de dumneavoastră”, organizată de agenția de evenimente The Associates, a continuat la Constanța, ieri, fiind al cincilea oraș dintr-o serie de șapte evenimente care se desfășoară în cele mai mari orașe din țară.Evenimentul a reunit manageri din cadrul comunității locale de afaceri, alături de profesioniști din domeniul finanțării, fiscalității și consultanței și a propus de-a lungul celor două sesiuni de dezbateri subiecte actuale și studii de caz pentru mediul de afaceri regional.Temele dezbătute și vorbitorii invitați au fost:- Finanțarea bancară pentru IMM-uri - Ioana Maria Dumitru, Head of Commercial & SME Banking, Garanti Bank. „Banca noastră se ferește de standardizare, în sensul că fiecare dosar de finanțare este tratat individual fără să aplicăm evaluarea impersonală a unui soft de scoring. Chiar dacă acest proces durează puțin mai mult, este important pentru noi să ne cunoaștem clienții personal și adesea mergem împreună pe teren, acolo unde afacerea se derulează”;- Finanțarea potrivită afacerii tale - Elena Condruț, Regional Sales Mana-ger, Garanti Leasing;- Administrarea inteligentă a lichidităților - Mihnea Bărbulescu, Director de Vânzări, Erste Asset Management și Eduard Inizian, Manager Clienți Instituționali, Erste Asset Manage-ment: „Finanțele nu sunt liniare, iar piețele de capital au tendința de a înregistra evoluții exagerat pozitive și negative. Alegerea claselor de active în portofoliul unui investitor este esențială, ținând cont de modificarea în timp a caracteristicilor acestora”;- Piața insolvenței în Constanța - status, tendințe, soluții - Octavian Barbu, Deputy Area Manager, CITR: „Constanța se situa pe locul patru analizând informațiile financiare ale anului 2012 în topul județelor cu cele mai multe companii neprofitabile din România. Ca și pierdere înregistrată, la nivelul total al județului, discutăm de o pierdere de 127 mil. euro, o pierdere cauzată de cele 252 de societăți cauzatoare de pierdere. Și din punctul de vedere al locurilor de muncă existente în județ, Constanța se situează tot pe locul patru, cu un total de 11.676 salariați activi în cadrul companiilor de impact din România”;- Provocări ale sistemului fiscal actual - Emilia Dragu, Partener, DCTAX;- Parteneriatul cu vama și aspecte practice actuale - Valentin Durigu, Senior Manager, Indirect Taxation Services, KPMG România: „Certificarea AEO (operator economic autorizat) va deveni un standard comun (și cvasi-obligatoriu) începând cu 1 mai 2016. Aceasta certificare este o recunoaștere mutuală a programelor de tip parteneriat vamă-companii”;- Finanțarea consultanței în afaceri - Daniela Marin, Director Program SBS, BERD România: „Prin divizia Business Advisory Services (BAS), BERD România facilitează accesul IMM-urilor la expertiză personalizată, oferă consultanță în afaceri și ajută IMM-urile să crească și să devină mai competitive. BAS sprijină proiecte de consultanță într-o varietate de domenii precum marketing, ITC, mediu, operațiuni, management financiar etc. Toate proiectele BAS se derulează prin cofinanțare”;- Pregătirea companiei pentru investitori - Daniel Costea, Partener, Costea Craiciu.