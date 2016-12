Eveniment românesc la IMO

În data de 20 mai, România a celebrat la Organizația Maritimă Internațională (IMO) Londra, 40 de ani de la înființarea Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV și a sistemului maritim românesc de training.Discursul Secretarului de Stat în Ministerul Transporturilor, Marius Humelnicu, în plenul Comitetului de Siguranță Maritimă (MSC) a evidențiat rolul României ca important furnizor de personal navigant, cu peste 30.000 de navigatori în flota mondială.„România are un potențial maritim imens. Depinde doar de noi să-l exploatăm”, a declarat Marius Humelnicu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.Prezența Ambasadei României la Londra, networkingul dedicat României și un film de prezentare a CERONAV, au arătat celor aproximativ 500 de delegați, importanța strategică a României în transporturile navale, ca țară cu deschidere la Marea Neagră și la Coridorul Rin-Main-Dunăre.„Marinarii români sunt apreciați în toată lumea, iar această acțiune are rolul de a sublinia imaginea pozitivă pe care și-au creat-o de-a lungul timpului”, a declarat Ovidiu Sorin Cupșa, ambasador maritim IMO și director general al CERONAV.Delegații din 174 de țări prezenți la IMO au ascultat doine cântate la nai și li s-a oferit ceramică de Horezu. Acestea sunt două dintre cele patru elemente pe care România le are în patrimoniul cultural imaterial UNESCO.În perioada 16 - 17 iunie 2016 CERONAV va celebra aniversarea celor 40 de ani la baza de Instruire CERONAV - Constanța și la Palatul Parlamentului din București.La eveniment vor participa secretarul general al IMO, Kitack Lim, însoțit de Frederick Kenney - director de divizie (IMO) și de Milhar Fuazudeen - șef de secție (IMO) .Prezența acestor oficialități reprezintă o recunoaștere a CERONAV ca fiind una dintre cele mai prestigioase instituții de pregătire maritimă din lume, precum și o confirmare a poziției importante pe care România o are în cadrul IMO, se arată în comunicatul dat publicității.