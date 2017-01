Eveniment la Marea Neagră. A fost inaugurată linia de ferry-boat Constanţa - Batumi - Ilyichevsk

Eveniment la Marea Neagră. A fost inaugurată linia de ferry-boat Constanța - Batumi - Ilyichevsk

Începând de ieri, trei porturi de la Marea Neagră, Constanța, Batumi (Georgia) și Ilyichevsk (Ucraina), sunt legate printr-o linie de ferry-boat. În prima fază, serviciul de linie este săptămânal, fiind asigurat de „Greifswald” - o navă modernă, din clasa ro-ro/ pasageri/ ferry-boat, care face parte din flota ar-matorului danez UKRFerry. În viitor, în funcție de cerere, numărul navelor și al curselor săptămânale va crește. La organizarea noii linii de navigație au pus umărul câteva ministere din România, Georgia și Ucraina, secretariatul național al organizației TRACECA, operatorul portuar Romcargo Maritim și armatorul UKRFerry. Trebuie precizat că noua rută de navigație este parte a strategiei TRACECA, de dezvoltare a transportului internațional pe coridorul Europa - Caucaz - Asia, coridor ce va fi conectat la rețeaua transeuropeană de transport multimodal. Din organizație fac parte: Azerbaijan, Armenia, Georgia, Iran, Kazakhstan, Kirgistan, Moldova, România, Tajikistan, Turcia, Ucraina și Uzbekistan.Ieri, la inaugurarea liniei de ferry-boat, în terminalul Romcargo Maritim, din portul Constanța Sud - Agigea, au participat: Iulian Matache, secretar de stat, Oksana Reiter - ministru adjunct în Ministerul Infrastructurii din Ucraina, Natia Mikeladze - vice-ministru în Ministerul Economiei și Dezvoltării Durabile al Georgiei, diplomați din șapte țări, acreditați în România, membri ai secretariatul național TRACECA. „Greifswald” este o navă modernă, din clasa ro-ro/ pasageri/ ferry-boat, construită în 1988. Poate lua la bord 150 de pasageri, 50 de vagoane de tren și 50 de TIR-uri simultan. Are 190,9 metri lungime, 28 metri lățime și capacitatea de 8.005 tdw. Este înmatriculată sub pavilion Panama.Programul săptămânal al liniei de navi-gație este următorul: nava acostează în portul Constanța joi, la ora 16, încarcă - descarcă vehiculele și, în aceeași zi, la ora 23,59, ridică ancora; sosește duminică, la ora 7, în portul Batumi, și pleacă, tot dumi-nică, la ora 21; ajunge miercuri, la ora 7, la Ilyichevsk, și părăsește portul la ora 21.Din cauza diferențelor de ecartament dintre căile ferate ale României, Georgiei și Ucrainei, nu vor fi transportate vagoane de cale ferată. În schimb, nava va trans-porta vehicule de orice fel: autoturisme, microbuze și autobuze, TIR-uri, trailere, excavatoare, buldozere, compactoare, autoutilitare etc. Condiția este ca lungimea lor să fie de până la 22 metri, lățimea până la 2,50 metri, înălțimea maximă de 4,20 metri și greutatea brută de până la 40 tone.Tarifele practicate variază în funcție de tipul vehiculului, lungimea, lățimea și greu-tatea lui, după cum urmează: autoturism, jeep, minivan - între 320 și 350 euro (fără șofer și pasageri în vehicul); minibuz, truck - între 555 și 1.020 euro (inclusiv un șofer); truck, trailer - între 1.230 și 1.650 euro; trailer fără truck - între 1.000 și 1.700 euro; container de 20 picioare încărcat pe trailer - 1.320 euro; container de 40 picioare încărcat pe trailer - 1.610 euro. Biletul pentru al doilea șofer costă 100 euro și include cabină cu pat și masă la bordul navei. Prețurile nu includ asigurarea mărfurilor în vehicule și containere, acestea trebuind să fie bine fixate pentru a rezista transportului maritim.Inaugurarea liniei de navigație a stârnit, deja, interesul agenților economici din Constanța. Câțiva dintre producătorii de materiale de construcții, de ambarcațiuni, de produse alimentare și de cereale, din județul nostru, au solicitat ziarului „Cuget Liber” mai multe informații în legătură cu ea. Cei interesați se pot adresa direct companiei Romcargo Maritim și firmei de agenturare Phoenix Shipping and Trading.