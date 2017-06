Eveniment important la CCIR / Ce spune preşedintele Mihai Daraban despre achiziţiile publice

Eveniment important la CCIR / Ce spune președintele Mihai Daraban despre achizițiile publice

Președintele CCIR, Mihai Daraban, a făcut referire la studiul „Percepțiile mediului de afaceri asupra economiei”, lansat recent de CCIR pentru al treilea an consecutiv: „29% dintre cei care participă la achizițiile publice consideră indicatorii din caietul de sarcini ca fiind greu realizabili și, din păcate, 43% dintre respondenți încă au percepția că acel caiet de sarcini este făcut după chipul și asemănarea câștigătorului”. Totodată, dl. Mihai Daraban a semnalat birocrația ca obstacol important în accesarea unei licitații: „Pachetul achizițiilor publice cu cele patru legi, respectiv: 98, 99, 100, 101 totalizează 676 articole, la care se adaugă încă 344 de articole de norme metodologice, deci avem un total de 1.020 de articole”, a declarat președintele CCIR, subliniind efortul pe care oamenii de afaceri trebuie să îl facă pentru a accesa licitațiile publice.Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Alexandru Petrescu a anunțat semnarea ordinului de ministru pentru înființarea, în colaborare cu INACO, a Centrului de Studii Comparative pentru Competitivitate. „Acest centru este un organ consultativ, fără persoană juridică, care funcționează sub conducerea ministerului (n.r. Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat) și are ca obiectiv crearea unui cadru eficient de consultare și dialog cu toate organizațiile de profil economic, dar și cu reprezentanți din zona universitară sau reprezentanți ai Academiei Române. În practică, tot ceea ce acest centru va elabora, va întări fundamentarea, justificarea, predictibilitatea pentru orice fel de politici și măsuri pe care Ministerul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat le va lua”. Totodată, ministrul Petrescu a anunțat înființarea Centrului de Productivitate, un proiect deja demarat, care în prezent se află pe masa de decizie a guvernului:„Va fi un pol de expertiză pe tot ceea ce înseamnă productivitate, va fi partenerul de dialog al tuturor companiilor, IMM-urilor, asociațiilor care doresc să-și crească nivelul de productivitate”.Președintele Comisiei economice, industrii și servicii din Senatul României, Daniel Cătălin Zamfir, a vorbit despre percepția colectivă eronată referitoare la firmele care derulează contracte cu statul: „Cred cu tărie că cel mai mare contractor este statul, iar noi trebuie să facilităm relația oamenilor de afaceri cu statul într-o manieră corectă și transparentă”.La eveniment au luat cuvântul și Eugen-Orlando Teodorovici, președintele Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului României, Virgil-Alin Chirilă, Secretar de Stat, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Bogdan Pușcaș, Președinte, Agenția Națională pentru Achiziții Publice, Silviu Cristian Popa, Președinte, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor.Au mai participat la conferință și Aron Ioan Popa, Președinte, Autoritatea de Audit, Curtea de Conturi a României, Grațiela Gheorghe, Director, Direcția Licitații și Petiții, Consiliul Concurenței, Gabriel Avramescu, Director general, Direcția generală Investiții, Achiziții publice și Servicii interne, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Monica Amalia Rațiu, Conf. univ. dr., Departamentul de drept public, Facultatea de drept, Universitatea din București și Cristian Erbașu, Președinte, Federația Patronatelor Societăților din Construcții.