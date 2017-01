Evaziunea fiscală a înflorit în agricultura românească

Evaziune fiscală din agricultură este în floare. Nici comerțul cu cereale nu face excepție. Samsarii profită de fermieri și cumpără produsele agricole la prețuri de nimic, fără a avea documentele de gestiune a mișcării stocurilor. Statul s-a trezit și a intensificat controalele odată cu începerea recoltării. „Comerțul cu cereale este un sector unde evaziunea fiscală este ridicată”, a declarat pentru ziarul „Cuget Liber” Cristian Radu, comisarul-șef al Gărzii Financiare Constanța. De la începutul anului până în prezent, controalele din acest do-meniu s-au finalizat cu 22 de sesizări penale, cu o valoare a prejudiciului produs bugetului de stat de 29,5 mi-lioane lei. Au fost confiscate cereale în valoare de 7,8 milioane lei, iar amenzile au totalizat 335.600 lei. Cea mai mare parte a contravențiilor au fost descoperite la punctele de trecere a frontierei de la Negru Vodă și Vama Veche. Mărfurile confiscate nu avut actele de transport pentru cereale de la punctul de recoltare, până la depozitele de cereale, facturile fiscale, buletinele de analiză a calității sau contractele de vânzare-cumpărare. „Numai la începutul lunii iunie, am confiscat aproape 26.000 de kilograme de grâu, fără vreun document legal. Gândiți-vă că încă nu a început campania agricolă. Practic, până în iulie, nu a existat agricul-tură. Odată cu începerea recoltării, o să fie jale”, a precizat Cristian Radu. Și într-adevăr, statul a început să ia măsuri, pentru a diminua evaziunea fiscală din sistem. Numai în perioada 1 - 3 iulie 2009 au fost verificați 67 de agenți economici, din care 3 societăți comerciale - producători agricoli, 38 depozite de ce-reale, 11 societăți care procesează grâul și 15 societăți de panificație, la nivelul întregii țări. „Suntem foarte puțini angajați, instituția are în prezent 44 de comisari activi. În această perioadă, trebuie să trimitem personal și pe litoral. Ne va fi greu să facem față evaziunilor fiscale din sectorul privat din Constanța”, a explicat comisarul. Șeful Gărzii Financiare Constanța a mai spus că baza de date a firmelor constănțene îi va ajuta să reducă contravențiile. „Avem stra-tegia noastră. Știm firmele exportatoare de cereale, știm producătorii agricoli și avem personal permanent la punctele de frontieră de la Negru Vodă și Vama Veche”, a afirmat Cristian Radu. În plus, firmele de transport vor trebui să fie atente dacă vor face contracte cu producătorii agricoli și intermediarii. Pe lângă cereale, comisarii pot confisca și mijlocul de transport. „Noua lege are mici probleme în această privință. Însă, dacă șoferii vor accepta și vor tolera să transporte produsele, fără documentele legale, înseamnă că aceștia sunt complici la contravenție”, a concluzionat comisarul-șef.