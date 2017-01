Europa ridică noi bariere împotriva navelor sub standard

Vin vremuri grele pentru navele sub standard, care fac escală în porturile europene. Ele nu vor mai putea scăpa la inspecțiile de Port State Control, care vor fi mult mai exigente pe viitor. Noul regim de inspecții PSC Șerban Berescu, noul director general adjunct al Autorității Navale Române, a participat la cea de a 41-a întâlnire a comitetului Paris Memorandum, care a avut loc în perioada 18 - 24 mai 2008, la Corint (Grecia). Organizația cuprinde un număr de 27 de state, printre care și România. „Tema principală a reuniunii a fost introducerea noului regim de inspecții la nave – a spus el. Se schimbă numeroase reguli. Crește numărul inspecțiilor și exigența lor. Controalele vor fi făcute în funcție de mai multe criterii: vechimea navei, antecedentele ei, referințele despre navă și armator și altele. Inspectorii vor urmări aspectele legate de siguranța navei, protecția mediului, dar și cele privind factorul uman. Navele care intră în șantierele navale vor fi și ele controlate. În baza Convenției Organizației Internaționale a Muncii, va exista un ghid de abordare a problemelor personalului navigant. Inspectorii vor trebui să verifice condițiile de viață de la bord, dacă printre membrii echipajului sunt persoane care lucrează ilegal ori tineri sub 18 ani. Controlul va avea în vedere timpul de muncă și de odihnă și va trebui să depisteze dacă tinerii care nu au împlinit vârsta maturității sunt puși la munci grele, în special în turele de noapte.” Sub lupa publică Noul sistem de inspecții îi va scoate din anonimat pe armatorii ale căror nave au probleme. În prezent, sunt date publicității doar numele vapoarelor reținute și pavilioanele lor. „În noul regim, va fi făcut public și numele armatorului. Acesta va fi cotat din punct de vedere al seriozității, al preocupării pentru starea tehnică a navelor. Informația îi va interesa pe potențialii clienți și asiguratori. Până acum existau liste negre ale navelor și pavilioanelor; de acum înainte vor fi și liste negre ale armatorilor” – afirmă directorul. Nu sunt uitate nici societățile de clasificare. În prezent, ele sunt absolvite de orice vină, în cazul în care navele cărora le-au eliberat certificate de clasă sunt descoperite, de către inspectorii PSC, că sunt sub standard. Pe viitor, ele vor fi punctate, ca și armatorii, în funcție de rezultatele inspecțiilor la nave. Astfel, credibilitatea și cotația lor vor depinde de rezultatele navelor certificate de ele. Casta inspectorilor Introducerea noului regim de inspecții presupune un nou statut al inspectorilor de PSC. Pe viitor ei vor deveni un corp de elită al Uniunii Europene. „Pătrunderea în sistemul de inspectori va fi foarte grea – afirmă Berescu. Candidații vor trebui să facă dovada unei înalte calificări și au unei experiențe bogate în șantierele navale, la bordul navelor, în funcții manageriale sau în activitatea de control. Cei ce devin inspectorii vor trebui să rezolve o serie de tematici. Vor fi evaluați printr-un punctaj impus de UE, care se obține prin executarea unui număr minim de inspecții anual, prin participarea la sesiuni și colocvii internaționale privind PSC, prin efectuarea de lucrări individuale în cadrul sistemului de învățământ la distanță, patronat de Agenția Europeană de Siguranță Maritimă și Paris Memorandum. Acest corp de inspectori va fi singura pârghie ce va acționa împotriva navelor sub standard.” Reuniunea a consemnat faptul că România a făcut dovada bunei organizări și desfășurări a inspecțiilor PSC și Flag State Control. Ea este singura țară ale cărei nave nu au înregistrat nicio reținere în vreun port, în ultimi trei ani.