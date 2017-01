Europa de Est nu poate să o pună nici de mămăligă

Țările Uniunii Europene au avut parte de condiții climaterice diferite, dar și neobișnuite, în acest an. Astfel, dacă regiunile nordice au fost lovite de ploi intense, de furtuni și au avut parte de temperaturi mai reduse, țările estice, în special cele din regiunea Mării Negre și Balcani s-au confruntat cu o vreme caniculară. În aceste condiții, recolta de cereale a Uniunii Europene va fi de 276 milioane tone. Cantitatea este mai mică cu 5 milioane tone, respectiv, cu 1,6%, față de media celor cinci ani precedenți. Scăderea prognozată va fi, însă, mult mai severă în agricultura Europei Centrale și de Răsărit. Nori negri la Răsărit Predicțiile au fost realizate de centrul de cercetări al Comisiei Europene. Conform acestora, comunitatea celor 27 de state va înregistra creșteri la unele produ- se agricole, precum: grâul tare (+13,5%), orzul (+3,4%), sfecla de zahăr (+4,2%) și cartofii (8,1%). În schimb, va avea recolte mai mici de: porumb boabe (-0,8%), floarea soarelui (-3,4%) și semințe de rapiță (-5,1%). Recolta de grâu moale va fi la nivelul mediei anilor precedenți. Se estimează că producția de grâu a României va fi cu 20,1% sub media celor cinci ani precedenți. La orz, scăderea va fi de 19,9%, la porumb - 17,7%, la floarea soarelui – 16,9%, iar la semințe de rapiță – 50%. În Bulgaria, recoltele vor fi mai mici cu 14,6% la orz, cu 12,4% la grâu moale, cu 20% la floarea soarelui și cu 40% la porumb. În Ungaria, cantitatea anuală de porumb scade cu 6,7%, cea de cartofi, cu 7,9%, iar de orz, cu 5,9%. Cehia va avea producția de grâu moale mai mică cu 7,1%, iar cea de orz, cu 7,7%. În Slovacia, recolta de grâu moale s-a diminuat cu 8,9%, cea de orz de toamnă, cu 2%, iar cea de semințe de rapiță, cu 15,6%. Efecte în lanț Producția de grâu la hectar, în Uniunea Europeană, a fost în medie de 5 tone, în ultimii cinci ani, iar în 2007, urcă la 5,2 tone. Productivitatea cea mai ridicată se înregistrează în Belgia (9 tone/ha), Germania (7,5 tone/ha), Danermarka (7,1 tone/ha), Franța (7,2 tone/ha), Irlanda (9,4 tone/ha), Luxemburg (6,2 tone/ha), Olanda (8,6 tone/ha) și Marea Britanie (8 tone/ha). În schimb, au rezultate sub media UE țări precum: Estonia (2,4 tone/ha), Bulgaria (2,7 tone/ha), Spania (3,3 tone/ha), Finlanda (3,4 tone/ha), Grecia (2,1 tone/ha), Italia (3,7 tone/ha). Lituania (3,2 tone/ha), Letonia (2,9 tone/ha), Polonia (3,6 tone/ha), Portugalia (1,8 tone/ha), România (2 tone/ha) și Slovacia (3,6 tone/ha). Recoltele mici vor afecta dramatic țările din Europa Centrală și de Est. Prețurile alimentelor vor crește cu 30 - 35%, iar furajele animalelor se vor scumpi. Balanțele comerciale ale statele respective se vor dezechilibra; se va apela la importuri masive, pentru a asigura alimentația populației și hrana animalelor. Zootehnia și industria alimentară vor fi afectate. 