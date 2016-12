Euro Vial Lighting Constanţa, la 19 ani de activitate: "Zona online va fi viitorul"

Euro Vial Lighting Constanța, la 19 ani de activitate: "Zona online va fi viitorul"

Euro Vial Lighting Constanța, alături de angajați, parteneri și colaboratori, a organizat, ieri, cu ocazia împlinirii a 19 ani de activitate, o întâlnire în care au fost descoperite de către invitați cele mai noi și inteligente inovații MyHome, care redefinesc conceptul de confort pentru „acasă“.Euro Vial Lighting oferă soluții pentru fiecare segment al pieței sau pentru cerințele fiecărui client. Astfel, au fost prezentate cele mai inovative soluții pentru crearea unei atmosfere perfecte în locuință: sistemul de iluminat inteligent de la Philips, ce poate fi controlat foarte ușor prin intermediul unei aplicații instalate pe o tabletă sau pe un smartphone, și soluții confortabile ce pot fi utilizate simplu și clar, ce vor face viața mai ușoară și mai plăcută oamenilor, de la Legrand. Demonstrațiile au fost susținute de parteneri recunoscuți la nivel mondial, Philips Lighting Romania, prin Florin Ciobotă, Trade Marketing Manager Consumer Lighting, și Legrand Romania, prin Andreea Drăghici, Business Developer Home Automation.„Am început în martie 1996, până în 2003 am evoluat numai în județul Constanța, iar din 2003 ne-am extins spre Galați, Iași, Brașov, București, Craiova și cu home office în Cluj și Timișoara. În tot acest timp, am încercat să oferim servicii clienților și să nu ne orientăm după preț, ci după serviciile care aduc plus valoare atât companiei, cât și clientului. Anul acesta, cea mai importantă strategie este aceea de a ne orienta către vânzările online, pentru ca achizițiile să se facă mai rapid. Noi considerăm că zona online va fi viitorul”, a declarat Virgil Lixandru, director general al companiei Euro Vial Lighting.„Suntem în permanență preocupați de nevoile clienților noștri“„MyHome - Soluții integrate pentru case inteligente”, prezentate de Legrand, arată cum tehnologia și inovația redefinesc conceptul de confort pentru „acasă”: noțiunea de confort în viața de zi cu zi se schimbă pentru a avea un stil de viață așa cum fiecare își dorește, mulțumită sistemelor de automatizare a locuinței MyHome, oferite de Legrand. Philips Hue, becurile multicolore, considerate și „cele mai inteligente becuri din lume” sunt oferite într-un pachet care conține trei becuri, la care se adaugă un bridge wireless, care permite controlul acestora. Având o luminozitate de 600 lumeni, echivalentă cu cea a unui bec cu incandescență de 50W, becurile Philips Hue folosesc o matrice de LED-uri care poate fi programată pentru a emite culoarea dorită de utilizator. Aplicația pentru terminalele mobile permite ajustarea acesteia și a luminozității, permițând și alegerea unor șabloane gata prefabricate sau crearea unora noi.„Focusul nostru în acest an este dezvoltarea continuă a platformei online. Fiind preocupați în permanență de nevoile clientului, am dezvoltat o nouă platformă online, o platformă competitivă ce poate susține un volum mare de produse și tranzacții. În același timp, ne-am dorit să dezvoltăm nu un magazin online standard, ci o platforma online, unde sunt integrate mai multe sisteme și aplicații pentru consumatorii noștri. Avem, de asemenea, în magazinul online o zonă pentru parteneri, una pentru consumatorii noștri, unde au la dispoziție aplicații și pot face mai multe simulări. Este o singură platformă care se pretează pe mai multe dispozitive: laptop, tabletă, telefon. Avem integrate mai multe modalități de plată, plata cu cardul, plata în rate, prin CardAvantaj. Vă invit să vizitați această platformă: shop.eurovial.ro”, a precizat Loredana Puiu, Specialist Marketing Euro Vial Lighting.