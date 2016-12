Euro continuă să scadă în raport cu leul, pe interbancar

Cursul de schimb a scăzut la 4,5560 - 4,5590 lei/euro în prima oră a ședinței interbancare de astăzi, anunță Mediafax, și asta deoarece BNR a continuat să intervină indirect pentru a susține moneda națională, sunt de părere dealerii.La deschidere, euro a fost cotat la 4,5650 - 4,5670 lei, cu 0,65 - 0,7 bani sub nivelurile de luni seară, din jurul orei 17.00, de 4,5715 - 4,5740 lei/euro. Ulterior, cursul a scăzut foarte ușor până la 4,5620 - 4,5640 lei/euro, însă unele ordine de cumpărare de euro au readus cotațiile pe creștere, acestea ajungând la 4,5670 - 4,5695 lei/euro, anunță Mediafax. Cursul a coborât însă apoi sub 4,56 lei/euro, iar minimul primei ore a fost de 4,5570 lei/euro. La scurt timp, după ora 10.00, băncile cotau euro la 4,5560 - 4,5590 lei, cu 1,5 - 1,55 bani sub nivelurile de luni seară, potrivit Mediafax.