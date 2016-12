Este prea largă pălăria CERONAV pentru liberalul Ovidiu Cupşa?

Este prea largă pălăria CERONAV pentru liberalul Ovidiu Cupșa?

România este un rezervor de forță de muncă pentru flota mondială, un exportator de lucrători calificați la nivelul standardelor internaționale. Alături de instituțiile de învățământ superior marinăresc, un rol important în formarea navigatorilor îi revine Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV.Politician sau manager- Domnule Ovidiu Cupșa, pentru a-și îndeplini misiunea, corpul de manageri, lectori și experți ai CERONAV trebuie să fie profesioniști de înaltă clasă. Întrebarea este dacă numirea dumnea-voastră în locul lui Dorel Popa, în funcția de director general, o schimbare eminamente politică, răspunde acestei exigențe. Despre Popa, mulți spun că este un profesionist în domeniu. Se poate spune despre dumneavoastră același lucru?- Numirea este, așa cum spuneți dum-neavoastră, politică. Tot ce înseamnă ma-nagement în instituțiile statului este legat de politic, de majoritatea parlamentară care nu-mește guvernul. La rândul lui, Executivul stabilește conducerile instituțiilor subordo-nate, care pun în practică politicile guverna-mentale. E un mecanism democratic care trebuie înțeles și acceptat de toată lumea. Mergând mai departe, trebuie văzut cine sunt oamenii numiți politic în funcțiile respective. Fiind vorba de persoana mea, nu aș vrea să mă laud, dar mi-ați pus o întrebare directă: dacă am capacitatea să conduc instituția?- Cititorii ziarului sunt cu adevărat interesați de răspuns. Veți constata acest lucru și din comentariile la acest interviu, de pe pagina electronică a ziarului.- Din punct de vedere managerial, pot spune că am 22 de ani de activitate de conducere atât în sectorul privat, cât și în companii de stat. Rețineți că nu am fost niciodată manager într-o instituție bugetară, ci doar la cele care produc venituri, care se autofinanțează. N-am stat pe un buget dat de statul român, pe care eu să-l mănânc, ci am adus venituri la bugetul de stat. Și la Administrația Porturilor Maritime Constanța, și la Administrația Canalelor Navigabile, și la Șantierul Naval Mangalia, unde am fost președinte al consiliului de administrație, am realizat venituri. CERONAV este, la rândul ei, o instituție care se autofinanțează. Nu trăiește pe banii contribuabililor.De la brevetul de ofițer III mecanic la titlul de doctor- Funcția de director general al CERONAV, în afară de componenta managerială, are și una profesională, de specialitate. Înainte de a ne întâlni, mi-am făcut temele. Din CV-ul dumneavoastră am aflat că ați navigat în perioada 1995 - 1998 în calitate de ofițer mecanic III, că ați absolvit două facultăți în domeniul navigației, că ați parcurs, ca și alți navigatori, cursuri de perfecționare la CERONAV. Ba chiar aveți un doctorat într-un domeniu conex, câteva lucrări publicate și experiență didactică la Universitatea Maritimă Constanța. Toate acestea acoperă cerințele profesionale ale postului?- În domeniul strict profesional, în calitate de om de catedră, de lector la UMC, de autor al unor lucrări în domeniu, sunt convins că am capacitatea de a înțelege și îndeplini cerințele postului. Pot face mai mult decât o evaluare managerială, rece, impersonală, pot face și una umană. Provin din același mediu cu specialiștii din CERONAV, avem același limbaj, putem comunica. Doctoratul mi l-am dat la Universitatea Maritimă Constanța, în mecanica fluidelor, cu teza „Contribuții la stabilirea mecanismului interacțiunii statice și dinamice dintre apă și structurile hidrotehnice”. În această disciplină tehnică, e vorba și de mecanică, și de navigație, și de platformele marine, domenii pentru se pregătesc specialiști la CERONAV. Este cert că în cadrul Centrului de Perfecționare există nișe de specializare, detalii pe care nu le cunosc, dar având în vedere formația mea tehnică și de catedră, nu vor exista probleme în comunicarea cu colegii din instituție.Piață liberă să respecte standardele- Până la acest punct al interviului, ne-ați furnizat argu-mentele care să-i convingă pe cititorii noștri că aveți competența managerială, tehnică și didactică cerută în acest post. Acum, vă propun să ne gândim la viitor. Ce intenționați să aduceți în plus în activitatea CERONAV?- CERONAV funcționează pe o piață. Este insti-tuție de stat, dar se auto-finanțează. Se comportă în mare măsură ca orice firmă privată…- Cu corecția că are o poziție privilegiată, de monopol.- Într-adevăr, CERONAV are poziția de centru național de formare. Dar pe de altă parte, se adresează unei forțe de muncă globalizate. Marinarul român muncește în flota mondială, unde interacțio-nează cu cel filipinez, indian, grec sau norvegian. În viziunea mea, CERONAV trebuie să depășească statutul de centru național și să devină unul regional. Asta înseamnă că va continua să pregătească foarte bine marinarii români, pentru a face față competiției din flota internațională, dar, în același timp, să se adreseze unei piețe mai largi, inclusiv țărilor care nu au ieșire la mare. Să nu uităm că există nave maritime sub pavilion Moldova și Ungaria. În acest scop, vor trebui rezolvate o serie de aspectele tehnice, de organizare. Dacă vrem să ne adresăm unei piețe mai largi, trebuie să avem o metodologie, comună tuturor cursurilor, de transferare a cunoștințelor pe suport în limba engleză, de programare și structurare, astfel încât să fie predate unitar tuturor cursanților, indiferent de țara din care provin. Pe de altă parte, va trebui dus la îndeplinire un deziderat mai vechi al CERONAV: construirea centrului de instruire din Galați, pentru personalul fluvial. Alte obiective, cu caracter permanent, sunt: îmbunătățirea continuă a bazei materiale de instruire, aducerea la zi a conținutului cursurilor, cu toate schimbările din legislația și practica maritimă internațională. Toate acestea măsuri, repet, trebuie să servească celor două ținte majore ale CERONAV: lărgirea pieței de recrutare a cursanților și creșterea calității învățământului. Revenind la observația dumneavoastră, într-adevăr instituția este într-o poziție privilegiată pe piața internă, dar pe cea internațională este în competiție. Nu am nimic împotriva liberalizării pieței interne, cu un singur amendament: să se respecte standardele. Eu sunt liberal și militez pentru liberalizarea piețelor, dar cu respectarea standardelor. Dacă faci un centru de perfecționare (cum s-au făcut multe universități particulare) în care câștigi o diplomă prin neprezentare și plătind o sumă, s-a terminat cu calitatea pregătirii marinarilor.- Într-o asemenea situație, România ar ajunge pe lista neagră a shipping-ului internațional și formele sale de pregătire nu ar mai fi recunoscute în piață.- Așa este. Eu sper ca măsurile actuale de precauție să se mențină, astfel încât să se evite un asemenea pericol. O strategie competitivă de scădere a prețurilor cursurilor ar duce la scăderea calității lor. Să știți că CERONAV este una dintre cele mai ieftine instituții de profil din lume. Oricum, ea este pregătită să facă față concurenței.