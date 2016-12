Este oficial! Românii îşi pot declara "falimentul personal"

Este oficial! Românii își pot declara "falimentul personal"

Ştire online publicată Miercuri, 20 Mai 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Legea insolvenței persoanelor fizice a fost votată, azi, în plenul Camerei Deputaților, care este for decizional. Actul normativ a primit undă verde, cu 309 voturi "pentru", zero voturi "împotriva și trei abțineri. El va fi trimis președintelui Klaus Iohannis pentru promulgare.O persoană supraîndatorată, care nu-și mai poate achita ratele la bănci, poate să intre sub protecția tribunalului, declarându-și insolvența. În acest caz, ea va prezenta instanței și un plan de reorganizare, adică de reeșalonare a datoriei pe o perioadă mai lungă de timp. Un avantaj al stării de insolvență e faptul că, în acest interval, datoria nu atrage penalizări, iar persoana nu poate fi executată silit, potrivit proiectului.În situația falimentului fraudulos însă, debitorul decade din aproape toate drepturile sale civile pe termen de cinci ani de la data închiderii procedurii. Altfel spus, omul nu va mai putea avea acces la credite sau la carduri și nici nu va mai putea beneficia de eșalonări ale creditelor.