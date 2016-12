Este Ebola o ameninţare pentru portul şi oraşul Constanţa?

3

Mihai Ebola

Mai Mihai, daca ai avea putina rabdare si dorinta de informare ai vedea ca Ebola s-a raspandit in Guineea, Sierra Leone si Liberia. In Nigeria si Maroc au fost cateva cazuri de decese cu virusul contactat din acele tari. OMS are toate informatiile pe site-ul lor pentru curiosi. Asa ca, cititi si nu va mai multumiti doar cu ceea ce da mass media, ca poate nu este mereu informatia completa. Apoi simptomele apar inainte de a ajunge un vapor plecat din Sierra Leone in Romania.