Eroii de la Oieria Palas

Cercetătorii din cadrul Institutului de Cercetare - Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Palas Constanța (Oieria Palas, cum e cunoscută de localnici) pot fi considerați, fără nicio exagerare, eroi. Numai datorită devotamentului și sacrificiului lor, instituția nu și-a închis porțile.„Personalul din cercetarea științifică nu și-a mai primit salariile de un an, iar muncitorii care activează în sectorul de dezvoltare, nu le-au primit de trei - patru luni” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Radu Răducu, directorul general al institutului.Este de mirare că institutul supraviețuiește, având în vedere situația financiară extrem de complicată. Fără finanțare de la stat și obligat să se descurce din propriile venituri, a acumulat datorii la bugetele statului. În decurs de trei ani, cu dobânzi și penalități, acestea au ajuns la circa 2 milioane de lei. Din această cauză, întreaga avere a instituției, inclusiv efectivele de ovine și caprine, care reprezintă patrimoniul genetic al României, este sub sechestru.Pentru că nu au mai fost plătite contribuțiile, angajații (inclusiv cei bolnavi de cancer) nu beneficiază de asigurări de sănătate.„În ciuda greutăților uriașe, colegii mei n-au abandonat munca de cercetare. Puteau foarte bine să plece în sectorul privat, să-și deschidă ferme de 400 de animale și să aibă mașini luxoase și vile, cum au mulți crescători de animale” - afirmă șeful institutului.De parcă nu ar fi fost de-ajuns toate lipsurile adunate, a mai venit și seceta. Culturile de lucernă și plante perene, de pe 300 ha, și cele de cereale, de pe 208 ha, au fost calamitate în proporție de 50%.„Nu vom mai putea asigura necesarul de hrană pentru cele 3.000 de capete de animale ce fac parte din patrimoniul nostru genetic” - a spus Radu Răducu.Salvarea este așteptată de la Guvernul României, care urmează să aprobe hotărârea de reorganizare a institutului și de trecere în subordinea Ministerului Agriculturii. Potrivit proiectului de act normativ, care mai trebuie avizat de ministerele finanțelor și justiției, institutul constănțean va fuziona cu trei unități de cercetare. Este vorba de Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Creșterea Ovi-nelor și Caprinelor - Bilciurești (județul Dâmbovița), Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor - Reghin (județul Mureș) și Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Creșterea Ovinelor - Rușețu (județul Buzău).Odată ce hotărârea va fi adoptată, institutul va fi subvenționat de la bugetul statului, prin intermediul Ministerului Agriculturii. „Avem nevoie de o alocație 3 milioane de lei pe an. În plus, vom asigura venituri din vânzarea materialului genetic către fermierii români, la prețuri cât mai mici, și din proiectele de cercetare științifică. De curând, am participat la două licitații, pe care le-am câștigat. Fiecare proiect are alocat 1 milion de lei, repartizat pe patru ani. Nu este mult, dar ne ajută să supraviețuim. Ne bucură faptul că Ministerul Agriculturii a început să înțeleagă necesitatea sprijinirii cercetării științifice, faptul că fermierii au nevoie de ea. Rezultatele obținute de crescătorii de animale cu materialul genetic livrat de noi sunt spectaculoase” - relatează șeful institutului.Activitatea unității constănțene este axată pe crearea progresului genetic și tehnologic în domeniul ovinelor și caprinelor, care înseamnă îmbunătățire performanțelor morfo-productive la rasele autohtone de ovine și caprine. „Implantarea” unor rase de ovine din alte țări, cu performanțe deosebite pentru producția de lapte și carne, nu se potrivește pentru România, așa cum se întâmplă la alte specii, cum ar fi păsările și porcii. Oaia este un animal crescut în sistem extensiv, care intră în contact cu numeroși factori naturali. S-a demonstrat că cei ce au făcut importuri de rase perfecționate nu au reușit să le crească în România, în rasă curată. În câțiva ani de zile au scăzut indicii de reproducție și starea de sănătate a animalelor.„Singura soluție este ceea ce facem noi: crearea de rase și populații românești, adaptate condițiilor de aici, cu performanțe apropiate de cele din rasele specializate, din țările cu rezultate deosebite în acest domeniu. Din 1962, de la Merinosul de Palas, singurele rase de animale omologate în România sunt rasa de lapte Palas (2010) și rasa de carne Palas (2012). Satisfacția noastră cea mai mare este că aceste rase au demonstrat, la crescători, performanțe cu totul deosebite, superioare celor obținute pe plan internațional” - a declarat Radu Răducu.Institutul constănțean a creat, de asemenea, patru precursori pentru două rase de ovine și două rase de caprine, prin încrucișarea dintre rasele specializate și cele autohtone. Procesul de generare a noilor rase a început în urmă cu opt ani și va dura, în total, 25 de ani, până la consolidarea genetică a populațiilor de animale și omologarea noilor rase.Din anul 2000, institutul nu a primit nici măcar un leu de la bugetul statului, fiind nevoit să se descurce din resurse proprii, respectiv veniturile aduse de proiectele de cercetare câștigate în cadrul unor competiții naționale, și din vânzarea de material genetic.