Energia „verde“ şi porturile private vor aduce câştiguri administratorilor canalelor navigabile

Energia „verde“ și porturile private vor aduce câștiguri administratorilor canalelor navigabile

În afară de veniturile obținute din tranzitul navelor, canalul Dunăre - Marea Neagră poate aduce CN „Administrația Canalelor Navigabile" (ACN) Constanța profituri și din alte direcții. Astfel, în caz de inundații, canalul Dunăre – Marea Neagră poate prelua o parte din apa în exces, cum a fost cazul în toamna anului trecut. Pentru serviciile prestate atunci, ACN a solicitat Prefecturii Județului Constanța o notă de plată de 1,3 milioane euro. De asemenea, malurile canalelor navigabile - Dunăre - Marea Neagră și Poarta Albă - Midia Năvodari - reprezintă acum miza unui profit constant, pentru 42 de ani. „Avem un plan de concesionare a malurilor, aferente canalului, pe 42 de ani, către operatori privați. Câștigurile din cesionare vor intra în contul companiei", spune Ovidiu Cupșa, directorul general al ACN Constanța. Malurile înalte vor fi folosite drept loc de amplasament pentru turbine eoliene, zona Dobrogei fiind una ideală pentru colectarea energiei „verzi", cu peste 240 de zile consecutive cu vânt. Simultan, malurile joase vor fi transformate în porturi private, antrepozite, zone de exploatări minerale și dane pentru barje. „Toate aceste noi facilități, alături de cele patru porturi deja existente pe canalele navigabile, vor determina o creștere a traficului de nave, fapt care va mări considerabil veniturile ACN", mai spune ACN Constanța. Nu în ultimul rând, traficul de pasageri reprezintă o componentă a cana-lului Dunăre - Marea Neagră care nu trebuie neglijată. Pentru revigorarea agrementului de pe canal, ACN are un plan ambițios de realizare a unei ecluze între canalul Poarta Albă – Midia Năvodari și lacul Siutghiol. „Până la finele acestui an va fi finalizat studiul de prefezabilitate. Dacă proiectul este finalizat, traficul de agrement va crește cu 30 – 50%", spune directorul general al ACN Constanța. Și pescuitul ar putea profit administratorilor canalului navigabil, însă această activitate este interzisă cu desăvârșire, întrucât pune în pericol circulația navelor.