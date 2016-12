Embargoul impus Crimeei face victime în shipping

Violarea embargoului impus transportului maritim spre Crimeea, aflată sub ocupația Federației Ruse, a atras câteva sancțiuni. Șase nave străine au fost reținute în porturile din Ucraina, sub acuzația că au vizitat porturile din Crimeea, după instituirea restricțiilor.Potrivit unui oficial ucrainean, citat de publicația „Maritime Bulletin”, printre navele arestate se numără:- cargoul „Deniz”, sub pavilion Moldova, aparți-nând unei companii din Turcia;- cargoul „Melwill”, sub pavilion Moldova, având manager o companie din… Ucraina;- cargoul „Palamas”, cu pavilion Malta, aflat în managementul unei companii din Grecia;- tancul de produse chimice „Dahi Byulbyul”, sub pavilion Rusia, având armator o firmă din Turcia;- remorcherul „Aliot”, sub pavilion Moldova, aparținând unei companii din Insulele Marshall;- cargoul „Kanton”, sub pavilion Tuvalu, aflat în managementul unei firme din Turcia.