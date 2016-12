Elita care îi pregăteşte pe navigatorii români

Elita care îi pregătește pe navigatorii români

Despre navigatori și cadeți, despre pregătirea și isprăvile lor pe mările și oceanele lumii, am scris sute de articole de-a lungul a peste două decenii. În mod inexplicabil, i-am ignorat pe cei ce răspund de pregătirea permanentă a acestei categorii socio-profesionale, pe specialiștii Centrului Român pentru Pregătirea și Per-fecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV. Astăzi, voi încerca să-mi repar greșeala.Instituția are 59 de experți, din care 48 la Constanța, specializați în navigația maritimă, și 11 la Galați, pentru transporturile pe ape interioare.Cum au fost recrutați? Cum s-a făcut selecția lor? Cine i-a învățat cum să îi pregătească pe marinari? Reușesc experții să țină pasul cu schimbările tehnologice și legislative din shipping-ul mondial? Cum mai stau cu pregătirea practică? Revin din când în când pe mare? Toate aceste întrebări și multe altele le-am adresat lui Ovidiu Cupșa, directorul general al CERONAV.„Experții noștri trebuie să fie pregătiți în domeniul maritim și să aibă o probitate morală care să le permită să practice această meserie. De asemenea, trebuie să deținăun brevet managerial. Nu poți preda unor cursanți care îți sunt superiori prin brevet.Pe lângă competențele în domeniul maritim, experții trebuie să dețină competențe de predare a cursurilor. Cei recrutați de noi, după ce au promovat examenul de angajare sau de colaborator, urmează două cursuri în cadrul CERONAV: unul de formator și altul de evaluator. În cadrul primului, își însușesc tehnicile de predare, iar la cel de al doilea învață cum se face evaluarea pregătirii cursanților. Aceste cursuri fac parte din pregătirea de bază a experților.Pregătirea specifică, pe fiecare curs în parte, se asigură prin mai multe forme. Una dintre ele este participarea la cursurile organizate de producătorii de simulatoare. De fiecare dată când achiziționăm un echipament nou, care stă la baza unui curs specific al CERONAV, expertul care va lucra cu el se instruiește la producător. El primește, din partea acestuia, certificatul de operator pe simulatorul respectiv” - a declarat Cupșa.În prezent, CERONAV deține simulatoare pentru toate tipurile de operațiuni de pe o navă: pentru compartimentul mașini, navigație, radar, comunicații, tancuri, mărfuri periculoase etc. Practica pe simulator echivalează cu pregătirea la bordul navei. De altfel, navigatorii învață mai întâi pe simulator cum să acționeze echipamentele de milioane de euro. Navigatorii nu-i angajează dacă nu au, deja, competențele practice formate.Existența simulatoarelor a rezolvat și problema instruirii practice a experților, spune Cupșa. Cu toate acestea, prin contractul colectiv de muncă, ei au dreptul să navigheze 12 luni în decurs de trei ani, în medie 4 luni pe an. Ambarcarea le permite nu doar să fie în pas cu schimbările tehnologice de pe nave, dar să cunoască și evoluția relațiilor dintre navigatori și noile echipamente, dintre echipaje și nave, dintre membrii echipajelor. Majoritatea experților CERONAV reușesc să facă un voiaj în decurs de trei ani.„La formele de pregătire a experților se adaugă schimburile de experiență cu centre similare, de primă mărime, din Anglia și Olanda, ori de câte ori una dintre entitățile noastre introduce, mai devreme decât celelalte, un nou curs. Experții participă la conferințele internaționale din shipping, la reuniunile Organizației Maritime Internaționale, la conferințele OPITO (organizația internațională care standardizează navigația în domeniul activităților off-shore). În fiecare an, experții sunt evaluați și acreditați de Autoritatea Navală Română, sunt evaluați de CERONAV și de Agenția Eu-ropeană pentru Siguranța Maritimă (EMSA). Putem afirma că, dacă navigatorii reprezintă o categorie socio-profesională de elită, experții CERONAV reprezintă, fără îndoială, elita acestei elite” - spune Cupșa.Datorită acestei elite a elitelor, CERONAV se află pe „lista albă” a EMSA. Numeroase țări furnizoare de forță de muncă pentru flota mondială nici nu visează să se ridice la nivelul românilor. Iată, unor state precum Ucraina și Georgia nu le sunt recunoscute cursurile din centrele de perfecționare. Potrivit publicației „Phil Star”, navigatorii din Filipine (cel mai mare rezervor de echipaje al lumii) se plâng că Autoritatea Industriei Maritime le asigură un nivel de pregătire deseori inferior cerințelor uzuale ale angajatorilor.În încheiere, trebuie amintit și faptul că experții CERONAV fac muncă de cercetare științifică cu specific didactic, în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană, și contribuie la îmbogățirea literaturii de specialitate, prin cursuri și lucrări în domeniul navigației.